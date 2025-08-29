Les vacances à l’intérieur du pays : Il pleut des festivals !

Depuis quelques semaines, on assiste à une prolifération de festival de toutes sortes. A défaut d’averses, il pleut des festivals à l’intérieur du pays. Festival des dattes, festival culturel artistique et sportif, festival culturel et de tourisme, festival du tourisme et la semaine culturelle… Ce qui était, jusqu’ici, la chasse gardée des villes anciennes devenues cités du Patrimoine, est désormais disputé par beaucoup d’autres cités. À cette différence près que les festivals des premières, financés à coup de millions, pour ne pas dire milliards, par l’État mauritanien, n’ont eu et n’ont toujours qu’un maigre impact sur les populations de Chinguetti, Ouadane, Oualata et Tichitt. Une voix autorisée de cette dernière ville avait d’ailleurs fini par dénoncer le peu de retour pour celles-ci. « Changez de stratégie ! », avait-il lancé à l’adresse des autorités, « Arrêtez d’injecter des milliards dans ce qui ressemble fort à des carnavals ! » Et de déplorer l’invasion de milliers de mauritaniens, troubadours pour la plupart, venus se remplir les poches à l’occasion des visites du Président et de ses ministres… avant de s’enfuir au loin dès l’animation retombée. La ville retombait dans sa torpeur, attendant son prochain tour.

Mais les nouveaux festivals semblent d’une toute autre facture. Apparemment pris en charge, pour l’essentiel, par les cadres des villes d’accueil, ils sont de nature à provoquer des retours du gouvernement, soit en pièces sonnantes et trébuchantes, soit dans la promotion desdits cadres dans l’Administration ou dans des postes électifs. « D’où que la pluie vienne, pourvu qu’elle arrose bien le sol ! », dit un adage. Le « Savoir pour tous » d’Ould Taya ne s’est pas exilé, avec celui-ci au Qatar : l’idée reste toujours vivace dans le pays, quelle que soit l’intention d’éradiquer la gabegie et l’opportunisme.

Ambiance festive

Les festivités de cette année découlent de l’appel du président de la République aux cadres, leur demandant de passer leurs vacances auprès des leurs en Mauritanie et, à ceux qui avait pris l’habitude de les passer à Las Palmas, Casablanca, Rabat ou Istanbul, de renoncer à de tels coûteux et lointains déplacements. L’argument-massue était que ces villégiatures mettaient en forte tension les réserves en devises du pays. Suffisant pour que les ministres, les directeurs et autres opportunistes prennent le chemin de leur terroir, alors que beaucoup n’y passaient que quelques jours ; pendant les élections, surtout. Les voici donc maintenant à occuper leur temps, en inventant ces festivals qui obligent le ministre de la Culture à courir de l’un à l’autre pour les inaugurer. À quelque chose, malheur est bon ! Se ressourcer, séjourner quelques jours dans les maisons familiales et autres fiefs électoraux, profitant des chants, danses, visites des proches et amis, exposition des produits locaux…Les marchés et les marchands de bétail en profitent tous, dans une ambiance festive.

Mais quelles incidences auront ces festivals ? Les populations ne voudront certainement pas qu’ils s’éteignent comme des campagnes électorales ou ceux des villes anciennes. Elles espèrent que ces rencontres construisent de vrais ponts avec les cadres et qu’enfin « l’Administration au service des citoyens » devienne autre chose qu’un vulgaire slogan. Le peuple attend vraiment des réponses à ses problèmes quotidiens : école, santé, eau, enclavement… Et que les grosses sommes investies dans ces activités mondaines et festives soient orientées vers la prise en charge des vraies priorités des gens !

Dalay Lam