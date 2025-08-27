Depuis quelques jours, une affaire de mœurs qui s’est déroulée à Nouadhibou enflamme les réseaux sociaux. Los d’une cérémonie de mariage où l’argent coulait à flots, deux hommes, pas très réguliers sur les bords et sans doute emportés par leur élan, se sont donné la bise. Et même plus, selon certains. Au vu et au su de tous ! Il n’en fallait pas plus pour que la Toile s’embrase. Pour certains, la société est devenue tellement permissive qu’il est désormais possible de s’adonner à de telles pratiques en public sans craindre d’être voué aux gémonies. Pour d’autres, la coupe est pleine, plus rien ne peut surprendre, l’impunité est devenue la norme.

Et l’État croise les bras au moment où les comportements déviants ont tendance à devenir monnaie courante et ceux qui les pratiquent pignon sur rue ! Ils ont voix au chapitre et leur influence ne cesse de grandir. Mais, comme pour couper court à toutes ces rumeurs, la justice s’est saisie de l’affaire. Nos deux larrons ont été épinglés l’un à Nouadhibou, l’autre à Nouakchott. Ils seront entendus par un juge et sans doute déférés… si la procédure suit son cours normal. Mais gageons qu’il n’en sera rien. Leurs protecteurs – et il y en a à tous les niveaux… – ne manqueront pas de se manifester pour faire clore le dossier et permettre aux impudiques d’échapper à un procès, le premier du genre, qui ne manquerait pas d’être retentissant. Il y a, en tout cas, comme un ras-le-bol et, si chacun a effectivement le droit de mener son intimité comme il le veut – C’est Dieu seul qui en jugera… – il doit cependant respecter la loi du public, telle qu’elle est clairement définie en Islam. Notre république n’est-elle pas islamique ?

Ahmed ould cheikh