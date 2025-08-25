Transit d’armes ukrainiennes vers le Mali: Nouakchott dément 

Le ministère mauritanien des Affaires étrangères a démenti lundi les accusations relayées par certains médias étrangers affirmant que la Mauritanie servirait de point de transit pour des armes en provenance d’Ukraine destinées à des groupes armés opérant dans le Sahel.

Dans un communiqué, le ministère a qualifié ces informations « d’allégations infondées, dépourvues de toute preuve tangible », soulignant que leur persistance nécessitait « une clarification ferme ».

Nouakchott rappelle avoir mis en place depuis plus d’une décennie une stratégie de lutte contre l’extrémisme violent, saluée comme un modèle dans la région, fondée sur la conviction que la sécurité intérieure du pays est indissociable de celle de ses voisins. La Mauritanie affirme avoir soutenu ses partenaires sahéliens par un appui logistique, l’échange de renseignements et des médiations discrètes.

Sur le plan international, le communiqué souligne la constance de la diplomatie mauritanienne, attachée au multilatéralisme et au règlement pacifique des différends. Concernant le conflit russo-ukrainien, Nouakchott rappelle avoir condamné la violation de la souveraineté de l’Ukraine à l’ONU, tout en s’opposant à l’exclusion de la Russie du Conseil des droits de l’homme, une position que le ministère justifie par « la cohérence des principes et la profondeur des liens historiques » avec Moscou.

Face aux accusations, la Mauritanie dit privilégier «la clarté et la constance », plutôt que les polémiques.