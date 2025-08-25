Mauritanie : renforcement des contrôles sanitaires après un cas de variole du singe à Dakar

Le ministère mauritanien de la Santé a annoncé lundi un renforcement des contrôles aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, après la confirmation d’un cas de variole du singe au Sénégal.

Les autorités sanitaires ont indiqué avoir mobilisé leurs équipes pour intensifier la surveillance, former le personnel et diffuser les définitions de cas dans l’ensemble des structures de santé. Aucun cas n’a été signalé en Mauritanie à ce jour.

Le patient recensé à Dakar est un ressortissant étranger entré au Sénégal le 19 août et placé en isolement deux jours plus tard. Son état est jugé stable, selon les autorités sénégalaises.

En 2024, près de 50 000 cas avaient été recensés dans 28 pays africains, mais l’OMS note une baisse de plus de 30 % des contaminations ces dernières semaines.