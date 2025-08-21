 Inondations à Kaédi

Suite à de fortes pluies, enregistrées ces dernières heures, plusieurs quartiers de Kaédi, notamment Wandama et Dar Salam, sont envahis par des eaux.

Un drame récurrent dans la ville fluviale, qui provoque une vague d’indignation sur la toile.

Des témoignages concordants rapportent les récits d’une ville sinistrée, une cité en détresse avec un déplacement de populations, provoqué par des pluies torrentielles qui ont submergé plusieurs quartiers : Wandama, Dar El Salam, avec plusieurs familles évacuées. “Les eaux ont également envahi la route bitumée venant de Nouakchott

via Boghe », rapportent plusieurs témoins sur place. Les autorités locales affirment avoir réagi pour soulager la détresse des victimes, mais une grande peur règne actuellement sur la capitale du Gorgol.

Les dégâts causés par ces inondations devraient avoir des conséquences graves, avec des familles sinistrées, d’importants dégâts matériels se traduisant par la perte de nombreux biens et des risques sanitaires liées à la présence des ordures, notent les observateurs.