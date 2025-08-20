Deux hommes arrêtés à Nouakchott pour une vidéo jugée « contraire aux bonnes mœurs »

Deux hommes d'une quarantaine d'années ont été arrêtés à Nouakchott après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo controversée, accusée de porter atteinte aux bonnes mœurs. Les deux individus ont été interpellés par la police de Tevragh Zeina 3, sur instruction du parquet de Nouadhibou, en coordination avec celui de Nouakchott.

Selon des sources proches de l’enquête, la vidéo ferait la promotion de comportements jugés contraires aux valeurs sociales et religieuses du pays, notamment en lien avec l’homosexualité. Les deux suspects devraient être transférés à Nouadhibou pour être entendus dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.

Cette affaire intervient alors que les autorités semblent renforcer leur vigilance sur les questions de moralité publique. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a récemment appelé à l’unification des sermons du vendredi prochain, invitant les imams à centrer leurs prêches sur la préservation des valeurs morales et la lutte contre « la perversion, la déviance, l’extravagance et le gaspillage lors des occasions spéciales ».

La publication de la vidéo a suscité une vive polémique en ligne, entre appels à une application rigoureuse de la loi et interrogations sur les limites des libertés individuelles. Le traitement judiciaire de cette affaire sera suivi de près, dans un pays où les questions de mœurs restent particulièrement sensibles.