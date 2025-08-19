Tekane doté d’un complexe multifonctionnel

La vile de Tékane vient d’être doté d’un important complexe sportif et culturel. La cérémonie d’inauguration de l’ouvrage s’est déroulée, le 16 août 25, dans le chef-lieu de la Moughtaa, en présence des autorités administratives, municipales, de l’ancien ministre de l’économie et des finances, Kane Ousmane, du DG du budget, Ahmed Abba, des jeunes et les habitants de la ville, sous un ciel pluvieux.

Dans son intervention, le généreux donateur, l’honorable député Aly Kane, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale a déclaré répondre à une attente des populations, en particulier les jeunes. “A Tékane, on pratiquait le football mais surtout le basket Ball, c’est pourquoi, en tant qu’ancien basketteur, j’ai tenu à réaliser ce complexe artistique et culturel au profit de la jeunesse de Tekane”, a-t il déclaré.

D’un coût de 19 millions d’anciennes ouguiya, le député a financé le complexe sur fonds propres. Dans son propos, il a souligné qu’on ne peut pas attendre tout de l’Etat, que les élus et cadres doivent donner le bon exemple en apportant leur pierre à l’édifice local, voire national. Aly Mamoudou Kane a fait savoir qu’il a évité de recourir à des quêtes souvent sources de suspicions et de contestations, mais avoue cependant avoir bénéficié de l’appui de certains proches parents.

L’honorable député a rendu un hommage émouvant à l’ancien professeur d’éducation physique et sportive, l’ancien directeur de la fédération mauritanienne d’athlétisme, Seydi Pathé Sarr qui a conçu les plans, mais il a manqué ce rendez-vous, fauché qu’il est par la mort. “C’est pour moi l’occasion ici de lui rendre un hommage marqué, d’avoir une pensée à sa famille”, dit-il. Le député a ensuite invité les jeunes à faire bon usage du complexe dans lequel ils pourront jouer du football, du basket et y organiser des soirées culturelles et artistiques pour leur épanouissement. Outre les activités culturelles et sportives, le complexe peut recevoir des meetings politiques, les compétitions d’athlétisme et des expositions... M. Kane a également remercié et félicité vivement, le chef des travaux pour avoir réalisé un travail de qualité, dans un délai raisonnable.

Prenant la parole, le Hakem de Tékane, Cheikh Saadbouh Ould Cheikh Hadrami, a invité les autres élus et cadres à suivre l’exemple du député, car cela permettra à la ville de Tekane et à la Moughataa entière, de disposer d’infrastructures de base, facteurs d’épanouissement pour les populations. Pour sa part, le maire de la commune, après avoir adressé ses remerciements au député, s’est réjoui de voir sa ville disposer de cet important complexe multifonctionnel ; nous sommes convaincus qu’il contribuera fortement à l’épanouissement de toute la jeunesse de la Moughataa, selon lui.

De leur côté, les représentants des jeunes, principaux bénéficiaires du complexe ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude au mécène pour son geste louable et se sont engagés à en faire bon usage.

Après la cérémonie, le député a procédé à la distribution des maillots, des ballons de foot et de basket aux associations de chaque commune du département.