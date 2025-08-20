Silence, on pille !

Aly ould Bakar, un lanceur d’alerte, a été arrêté il y a quelques jours à Nouadhibou. Déféré en prison, il s’est retrouvé, tête rasée, au milieu de prisonniers de droit commun à la mine patibulaire, sans rien comprendre à cette situation ubuesque. Son crime ? Avoir dénoncé le pillage systématique de nos ressources halieutiques par des bateaux turcs disposant de complicités à divers niveaux qui leur garantissent l’impunité. Il y a quelques mois, « Le Calame » avait pourtant publié des images de ces mêmes bateaux naviguant dans des zones interdites réservées à la reproduction. Délestés de leurs balises qui permettent aux garde-côtes de suivre leur parcours en temps réel, ces trafiquants s’adonnent à leur forfait et rentrent au bout de quelques heures, les cales remplies à ras bord de poissons de qualité. Nos images et informations nous avaient été fournies par des opérateurs du secteur, révoltés par cette situation. Ce qui conforte les observateurs est que d’autres bateaux turcs, obligés de respecter les zones de pêche qui leur ont été allouées en vertu de la nouvelle réglementation, ont été obligés de plier bagages et d’aller voir ailleurs, leur pêche n’étant plus rentable. Seuls six à sept chalutiers « chanceux » sont restés dans nos eaux. Et, apparemment, il n’est pas bien vu de les dénoncer. Ould Bakar l’a appris à ses dépens. Avis à ceux qui seraient tentés de prendre le même chemin : mieux vaut assister en spectateur à l’innommable que de se retrouver derrière les grilles ! Bay Pekha, réveille-toi, ils sont devenus fous ! Le secteur pour lequel tu t’es battu toute ta vie est en train de partir à vau-l’eau.

Ahmed ould Cheikh