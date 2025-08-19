CHAN 2024 : Les Mourabitounes locaux éliminés aux portes des quarts

Les Mourabitounes locaux ne verront pas les quarts de finale du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024. Malgré un parcours solide avec deux victoires et un nul, la sélection nationale est éliminée à la différence de buts. La Mauritanie, qui totalise sept points avec une différence de +1, a vu ses espoirs s’envoler à la suite de la victoire de Madagascar face au Burkina Faso (2-1). Ce succès permet aux Malgaches de terminer à la deuxième place du groupe avec 7 points égalemen, mais une différence de buts légèrement supérieure (+2). Un dénouement cruel pour les hommes d’Aritz Lopez Garaï dont l’aventure s’arrête prématurément aux portes de la phase à élimination directe.

Nouakchott Academy sacré champion de Super D2, l’ASC Police aussi promue

Nouakchott Academy a remporté le titre de champion de Super D2 en battant l’ASC Police (3-2), le samedi 16 Août au stade Cheikha Boïdiya. Les Académiciens ont fait la différence grâce à un doublé d’Hamidou Diarra (11’ et 70’) et un but de Mohamed El Hafedh (45+1’). Vaillante, l’ASC Police a réduit l’écart par un contre son camp de Kalidou Niass (37’) et un but de Mohamed Brahim (57’). Au-delà du trophée, ce succès scelle la montée historique de Nouakchott Academy en Super D1. Finaliste malheureux, l’ASC Police n’en accompagne pas moins les vainqueurs dans l’élite du football mauritanien.

Transfert : Oumar Ngom quitte le Pau FC pour l’Estrela da Amadora (D1 Portugal)

Le milieu de terrain mauritanien Oumar Ngom s’est officiellement engagé avec le club de Football Estrela da Amadora, pensionnaire de la première division portugaise. Le joueur de 21 ans quitte ainsi le Pau FC (Ligue 2 française) après deux saisons passées dans le Béarn. Ngom a passé avec succès sa visite médicale mercredi avant de parapher un contrat de trois saisons avec le club lisboète, qui a terminé 15ème de Liga Portugal lors du dernier exercice. Le transfert a été conclu contre une indemnité non dévoilée, assortie d’un pourcentage à la revente. Il était encore sous contrat avec Pau jusqu’en 2026.

Formé à Niort, Oumar Ngom avait rejoint Pau à l’été 2023. En deux saisons, il aura disputé 47 rencontres toutes compétitions confondues (44 en Ligue 2 et 3 en Coupe de France), pour trois buts inscrits. S’il a connu des débuts irréguliers, le milieu relayeur s’est imposé progressivement, devenant titulaire à seize reprises sur la deuxième partie de la saison dernière. International à dix reprises avec les Mourabitounes, Ngom n’a toutefois pas participé à la première journée de la saison 2024/2025 de Ligue 2, face à Annecy (2-0), en raison d’une lésion à la cuisse contractée durant la préparation estivale. Ce départ marque un nouveau tournant dans la jeune carrière du franco-mauritanien, qui découvre ainsi un nouveau championnat européen et tentera de s’imposer dans un Estrela Amadora ambitieux mais en quête de stabilité.

Chemal FC se sépare de Babacar Ngagne

Chemal FC (Super D1) a officiellement annoncé, à travers un communiqué publié ce week-end, la fin de sa collaboration avec l'entraîneur Babacar Ngagne. Une décision qui intervient au terme d’une saison particulièrement réussie, tant sur le plan sportif que structurel. Arrivé à la tête de l’équipe pour apporter stabilité et ambition, le technicien aura pleinement rempli sa mission. Sous sa direction, Chemal FC a franchi plusieurs caps importants : des performances convaincantes face à des adversaires issus de la scène régionale, notamment mauritanienne et soudanaise, et une gestion interne qui a permis au club de décrocher la deuxième place.

Dans son message d’adieu, la direction du club n’a pas manqué de souligner l’impact de son désormais ex-entraîneur : « Le club tient à exprimer sa profonde gratitude à monsieur Babacar Ngagne pour son engagement et son professionnalisme à la tête de l’équipe. Nous lui adressons nos sincères remerciements pour l’ensemble de ses contributions et lui souhaitons pleine réussite dans la poursuite de sa carrière, tant sur le plan professionnel que personnel. » Ce départ marque la fin d’un cycle porteur pour Chemal FC qui tourne une page importante de son développement récent. En quittant ses fonctions, Babacar Ngagne laisse derrière lui un club renforcé, organisé et ambitieux, prêt à affronter les défis de la prochaine saison avec de nouvelles perspectives.

CAF 2025 : Le Stade Olympique recalé, Nouadhibou et Cheikha Boïdiya validés pour les compétitions africaines

La Confédération Africaine de Football (CAF) a publié récemment la liste actualisée des stades autorisés à accueillir les matchs des compétitions interclubs pour la saison 2025/2026. Deux enceintes mauritaniennes ont été validées : le Stade municipal de Nouadhibou et le Stade Cheikha Boïdiya de Nouakchott. En revanche, le Stade Olympique reste exclu, pour la troisième année consécutive. Malgré les travaux toujours en cours, le stade Cheikha Boïdiya a été homologué, signe d’un certain assouplissement des critères d’évaluation, mais aussi d’une reconnaissance des efforts engagés par les autorités pour améliorer les infrastructures sportives. Le Stade municipal de Nouadhibou, quant à lui, continue de répondre aux exigences de la CAF, confirmant sa position de référence en Mauritanie pour l’accueil de compétitions africaines.

En revanche, l’exclusion prolongée du Stade Olympique soulève des interrogations. Selon les inspections techniques de la CAF, l’enceinte ne dispose toujours pas des installations requises, notamment en matière de confort pour les spectateurs (absence de sièges individuels normés), de logistique pour les media, d’éclairage, ou encore d’aires techniques adaptées. Conséquence : il est classé comme un stade de deuxième catégorie, inapte à recevoir des compétitions continentales. Cette situation n’est pas isolée. À l’échelle du Continent, huit pays africains ne disposent actuellement d’aucun stade conforme aux standards de la CAF, les contraignant à délocaliser leurs matchs à domicile dans d'autres pays. Un constat qui rappelle l’enjeu stratégique des infrastructures dans le développement du football africain.

Cette homologation concerne les stades dits de « catégorie 2 » qui peuvent accueillir les premiers tours des compétitions interclubs (Ligue des Champions, Coupe de la Confédération), ainsi que les éliminatoires des compétitions U17, U20 et U23. Le maintien du Stade municipal de Nouadhibou et du Cheikha Boïdiya est une bonne nouvelle pour le football mauritanien, notamment pour le FC Nouadhibou et les clubs engagés dans les compétitions continentales. Toutefois, l’absence du Stade Olympique, pourtant emblématique, appelle à une réflexion urgente sur sa réhabilitation et sa modernisation pour qu’il retrouve sa place sur la scène africaine.

FC Nouadhibou : Babacar Diop reprend l'entraînement après sa blessure en sélection

Bonne nouvelle pour le FC Nouadhibou ! Le gardien international Babacar Diop a officiellement repris les entraînements avec le groupe, après avoir franchi avec succès la première phase de sa rééducation. Le portier avait été contraint de quitter prématurément le stage de préparation des Mourabitounes locaux à Tabarka, en Tunisie, après avoir contracté une blessure musculaire lors de la préparation au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024), actuellement en cours en Tanzanie. Après plusieurs semaines de soins intensifs et de suivi médical, Babacar Diop a entamé une reprise progressive sous la supervision du staff médical et technique du FC Nouadhibou. Sa présence à l’entraînement est un signal encourageant pour le club, alors que les échéances nationales et continentales s’annoncent importantes.

Le retour de l’ex-portier des Mourabitounes locaux est particulièrement attendu, tant pour son expérience que pour sa solidité dans les cages. Le FC Nouadhibou compte sur lui pour renforcer son secteur défensif en vue des prochaines compétitions, notamment les tours préliminaires de la Ligue des champions CAF 2025/26. Le staff continue toutefois de suivre son évolution de près avant de fixer une date pour son retour officiel à la compétition.

Transfert : Abderrahmane Ndaw rejoint Sardarapat FC en Arménie

Révélation du tournoi COTIF 2025 en Espagne, où il a terminé meilleur buteur avec quatre réalisations sous les couleurs des Mourabitounes U20, Abderrahmane Ndaw poursuit son ascension. Le jeune attaquant mauritanien de 20 ans s’est officiellement engagé avec le Sardarapat FC, pensionnaire de la First League arménienne (équivalent de la deuxième division). Formé à l’Académie FFRIM avant de rejoindre la France, Ndaw avait fait ses débuts professionnels avec Clermont Foot en Ligue 2, apparaissant pour la première fois lors de la 31ème journée contre Troyes en Avril 2025. Malgré un temps de jeu limité, ses performances avec la sélection mauritanienne U20 ont attiré l’attention de plusieurs clubs.

Dans une stratégie de rajeunissement et de dynamisation de son secteur offensif, le Sardarapat FC mise sur le talent brut de l’international mauritanien. Le club a officialisé son arrivée sur ses canaux de communication, saluant « l’arrivée d’un jeune buteur prometteur au fort potentiel ». Ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière d’un joueur en pleine progression, qui tentera désormais de s’imposer dans le championnat arménien, avec pour ambition de franchir un cap et poursuivre son développement à l’échelle européenne.

Thaïlande : Aboubakar Kamara officiellement présenté par Kanchanaburi Power

Le club thaïlandais de Kanchanaburi Power a officiellement levé le voile sur sa nouvelle recrue de marque, Aboubakar Kamara, à l’occasion d’une cérémonie de présentation organisée en grandes pompes avant le lancement de la nouvelle saison. Arrivé en provenance du Sepahan FC (Iran), l’international mauritanien a été chaleureusement accueilli par les dirigeants du club et les supporters venus en nombre assister à l’événement, destiné à présenter l’ensemble des renforts estivaux. Cette signature marque une nouvelle étape dans la carrière de Kamara qui découvre un nouveau championnat et une destination inédite en rejoignant la Thaï League. Avec son expérience et son profil de buteur, l’attaquant des Mourabitounes espère jouer un rôle-clé au sein de sa nouvelle équipe. Ce transfert illustre une fois de plus la trajectoire internationale du joueur mauritanien qui continue d’enchaîner les aventures sur différents continents.

Éliminatoires Mondial 2026 : Dahane Beïda désigné arbitre du match Cameroun – Eswatini

La FIFA a désigné l’arbitre international mauritanien Dahane Beïda pour diriger la rencontre entre le Cameroun et l’Eswatini, comptant pour la 7ème journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026. Le match se déroulera le 4 Septembre 2025 au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Beïda sera accompagné d’un trio d’assistants également mauritaniens : Ibrahim Salem Hamad (assistant n°1), Mohamed Mahmoud Youssouf (assistant n°2), et Moussa Alassane Diop (4ème arbitre). Cette nomination illustre la montée en puissance de l’arbitrage mauritanien au niveau international, confirmé par la confiance renouvelée des instances du football mondial.