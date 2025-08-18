Festival d’Aleg : Un hymne à la jeunesse et à la fraternité

Le festival culturel, artistique et de sport d’Aleg a vécu. Ouvert le 16 Août en fin d’après-midi, il a rassemblé la jeunesse des six départements du Brakna et connu un bel engouement. Les festivaliers sont venus de tous les coins de la région, de Nouakchott et d’autres capitales régionales. Le stade municipal d’Aleg en a même refusé du monde, le jour de l’ouverture. Le public reflétait le visage véritable de la région mais aussi de la Mauritanie. Jeunes aux côtés d’élus, cadres, notables et hommes d’affaires qui ont tous répondu présents, avec enthousiasme. Un gros pari remporté par les organisateurs : l’Association El Wassit pour la lutte contre la pauvreté et l’appui au développement local, la mairie d’Aleg et le Conseil régional du Brakna, sous le thème : « promouvoir la citoyenneté, encourager la créativité et soutenir le développement local ». Agrémentée par des chants et danses d’artistes venus de presque partout, la soirée d’ouverture s’est poursuivie jusqu’après minuit.

Ledit thème est un vaste chantier à défricher, c’est le moins qu’on puisse dire… Car la jeunesse constitue, aujourd’hui, un enjeu essentiel pour le développement du pays. Voilà pourquoi les organisateurs ont tenu à la mettre directement en face de l’Administration, des acteurs responsables de la politique et du développement. Une belle opportunité d’échanger sur les problèmes des jeunes confrontés aux défis de l’emploi, de la migration et du changement climatique. Cette jeunesse souvent accusée, dans certaines contrées, de pencher systématiquement vers l’opposition alors qu’elle n’exprime souvent que des frustrations et un ras-le-bol généralisé. Leur donner la parole est une sorte de catharsis susceptible de les amener à donner avis sur l’avenir de leur pays. Un chantier qu’ils ont tenté de défricher dans leurs interventions, à l’ouverture du festival par le ministre de la Culture, Husseïn Ould Meddou, venu réaffirmer toute l’attention du président de la République et de son gouvernement à la culture et à la jeunesse.

Madame Aïcha Selmou Souweïdat, présidente de l’ONG Wassitt pour la lutte contre la pauvreté et l’appui au développement local ; le maire d’Aleg, Youssef ould Mohamed Abdellahi ould Cheikh El Ghadi ; le président du Conseil régional du Brakna, Moustapha Mohamed Mahmoud et le président de l’Association des maires du Brakna, Baba Moustapha ; ont pris tour-à-tour la parole. Belle occasion, pour les uns et les autres, de souhaiter la bienvenue aux festivaliers et aux invités, avant de revenir sur le contexte de l’organisation du festival ; contexte marqué par la volonté du président de la République de promouvoir la jeunesse mauritanienne, encourager les initiatives visant à rapprocher l’Administration, les cadres et les élus des populations, renforcer l’unité et la cohésion nationales. Ce genre d’initiative vient accompagner les jeunes en favorisant leur créativité. Les organisateurs ont remercié l’ensemble des participants ayant répondu présents à ce rendez-vous réunissant les jeunes des six moughataas et les amenant ainsi à mieux se connaître et, pourquoi pas, à monter ensemble quelques projets porteurs pour leur avenir. Les ateliers thématiques avec Taazour devraient leur ouvrir de telles perspectives. Tous auront noté, enfin, la présence du ministre secrétaire général du gouvernement, Lam Mokhar El Housseynou, relevant singulièrement celle du ministre de la Culture, Husseïn Ould Meddou.