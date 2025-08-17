Bababe : Distribution de 1000 moustiquaires imprégnées et d’équipements de sport

La mission médicale de la commune de Bababé, en partenariat avec la section départementale du parti INSAF a distribué, entre le 16 et le 17 août 2025, un lot de 1000 moustiquaires imprégnées et de matériels de sport, dans les différents villages de la commune. C’est sous une fine pluie et un air humide que le convoi d’une dizaine de véhicules, arrivé la veille de Nouakchott, s’est ébranlé de Bababé en direction de la localité d’Abary pour entamer la distribution dudit matériel dans les 22 sites cibles. Ainsi, 21 sur les 22 villages prévus de la commune rurale, ont reçu 1000 moustiquaires destinées aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent. Pour raison de pluie, Dioudé Walo n’a pas été visité. Le matériel de sport composé de 15 jeux de maillots (18 culottes, 18 bas et 18 ballons) est remis aux différentes équipes de villages, engagées dans le tournoi de la coupe du maire de Bababé, Ba Abdoulaye Mamadou, actuel ambassadeur de Mauritanie au Nigéria. Cette compétition va démarrer le 24 aout courant pour s’achever le 21 septembre prochain. Cette compétition sera clôturée par un méga-meeting politique à Bababé.

Dans les différentes localités visitées – certaines étaient inaccessibles à cause de la pluie, la mission, dirigée par Dr. Sall Abdel Aziz en compagnie de Chouaibou Wane, président de la section INSAF du département et d’autres personnalités, fut l’objet d’un accueil chaleureux, les rencontres ont pris l’air de meeting électoral. Dans leurs différentes interventions, ils ont réitéré leur attachement au maire de la commune pour les différentes réalisations à leur profit (eau, écoles, motopompes…). Dans certaines petites localités, les habitants n’ont pas manqué de formuler quelques revendications relatives à l’électrification et aux périmètres maraichers. En réponse, Abdoul Aziz Sall et Wane Chouaibou ont remercié les populations hôtes pour leur accueil qui traduit leur attachement et leur soutien constant au maire Bâ Abdoulaye Mamadou dit Blé qui, malgré les obligations régaliennes qui le retiennent hors du pays (Nigéria), continue à se préoccuper, comme toujours, d’ailleurs, des populations de sa commune.

Le geste du maire, qui a réuni les populations, les responsables de la commune et du parti, témoigne son attachement à ses administrés à qui il donne rendez-vous le 21 septembre pour un grand meeting politique à Bababé, souligne Sall. Il faut signaler, que presque dans toutes les localités et quartiers de Bababé, la caravane a pris rapidement des airs de meeting de campagne politique. Certains intervenants ont loué la générosité, la proximité et le dévouement de leur édile, tandis que d’autres n’ont pas hésité à révéler des gestes que le maire leur a faits, dans une totale discrétion, ou des problèmes qu’il a réglés, à titre personnel ou au profit de l’ensemble de leur localité. C’est pourquoi certains disent que si le président Ghazwani avait demandé leur avis, Ble n’allait pas être nommé ambassadeur, un poste qui l’éloigne de son pays et surtout de sa commune.

De l’avis des observateurs locaux, le meeting du 21 septembre sera un grand moment de retrouvailles et de communion entre Ble et ses administrés. Une occasion de réitérer leur engagement derrière le maire qui sera présent à Bababé et le parti INSAF ; Bababé n’a jamais fait dans la dentelle, ont rappelé quelques intervenants.

Après avoir fait le point avec le maire par visioconférence, très tard dans la nuit, Sall Abdoul Aziz chef de la mission a déclaré: « en tant qu'acteur politique ayant sillonné la commune en long et en large, je constate pareille ferveur des populations ; tout s'est passé dans d'excellentes conditions, aucun incident de noté, nous remercions les populations au nom du maire de la commune.»