Tawassoul alerte sur une régression inédite des libertés publiques

Le parti Tawassoul tire la sonnette d’alarme : la Mauritanie connaît des restrictions inédites de toutes les libertés publiques. Selon le parti, le gouvernement multiplie les arrestations et poursuites ciblant militants politiques et blogueurs simplement pour leurs opinions.

Dans un communiqué, Tawassoul dénonce la répression contre toute voix dissidente et rappelle que chacun a le droit de s’exprimer pacifiquement sur les questions d’intérêt public, conformément à la Constitution.

Le parti appelle à mettre fin aux poursuites sécuritaires et judiciaires, à libérer tous les prisonniers d’opinion et à favoriser le dialogue plutôt que la répression pour préserver l’espace démocratique.