L’ancien ministre et président du parti en formation Al-Ahd démocratique, Seydi­na Ali Ould Mohamed Khouna, a été arrêté dans le Hodh Oriental et transféré à la prison centrale de Riad (Nouakchott-Sud). Son équipe de défense parle d’« enlèvement» et de « détention politique arbitraire».

Dans un communiqué, les avocats affirment que leur client « n’a enfreint aucune loi » et dénoncent des procédures « arbitraires » menées par le parquet et la police politique. Selon eux, la chambre d’accusation a émis un mandat de dépôt en l’absence de l’accusé et de ses avocats, en violation du Code de procédure pénale et des garanties constitutionnelles.

La défense souligne que ces actions violent les articles 10 et 91 de la Constitution, qui garantissent les libertés publiques et individuelles, y compris la liberté de circulation, de résidence et d’expression, ainsi que l’interdiction des détentions arbitraires.