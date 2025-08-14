Vacances d’été : La commune de Bababe organise une mission médicale 

Une mission médicale s’apprête à quitter Nouakchott, le vendredi 15 août, dans l’après-midi, en direction de la ville de Bababe, capitale du département et de la commune éponyme.

Organisée par la mairie de Bababé en collaboration avec la section INSAF, cette mission médicale va sillonner, du 16 au 17 août, les villages de la commune. Elle porte sur trois volets.

D’abord l’équipe va procéder à la distribution de 22 lots de moustiquaires imprégnés aux personnes âgées, aux femmes qui allaitent ou en état de grossesse. L’objectif étant ici de les protéger contre les moustiques et donc la malaria (paludisme). En cette période hivernale, les moustiques prolifèrent dans la vallée ; la caravane sensibilisera les populations sur les dangers du paludisme, surtout pour les femmes et les enfants. Cette mission médicale qui rentre dans le cadre du programme global des activités de vacances menées par la mairie vient compléter et renforcer les acquis des journées médicales organisées à Djoudé Walo, il y a un mois. A cette occasion, diverses prestations médicales avaient été réalisées par des spécialistes. Ce genre d’initiative est d‘une importance vitale pour les populations dont certaines, dépourvues de moyens se résignent à souffrir à petit feu dans leurs localités au lieu de se rendre dans des centres de santé. Lors de ces journées ou caravanes médicales, des cas nécessitant une prise en charge très poussée, sont transférés aux structures sanitaires du départements, de la région ou à Nouakchott avec souvent l’assistance nécessaire des organisateurs.

Ensuite la mission médicale va procéder à la remise des équipements sportifs aux équipes de football, engagées dans le tournoi de la coupe du maire qui démarre le 25 aout courant et aux associations villageoises des jeunes. Un geste bien venu car, en cette période de vacances, les jeunes revenus au terroir organisent des tournois de football sur des terrains nus et ils doivent compter sur de rares bonnes volontés ou sur des cotisations qu’ils collectent entre eux pour s’équiper et se distraire pendant l’été. Signalons dans ce volet que les travaux de construction du stade municipal de Bababé sont en phase avancée ; cette importante réalisation acquise grâce au maire de la commune, M. Abdoulaye Mamadou Bâ viendra combler un grand vide, elle répond à la demande pressante des jeunes du département qui, désormais pourraient y organiser diverses manifestations sportives mais également culturelles et artistiques. Un méga meeting viendra clore, le 21 septembre prochain, le programme global des activités de vacances d’été de la mairie de Bababé.

Placé sous le thème : La commune de Bababé dit «Oui à la paix, à l’unité, à la solidarité et à l’équité pour tous », ce méga meeting constitue une réponse aux appels du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazwani, à rapprocher, non seulement l’administration des citoyens, mais aussi et surtout des cadres et élus locaux des populations. Tous doivent être à l’écoule et au service de leurs concitoyens, indique un proche du maire qui, depuis Abuja, souligne-t-il, suit de très près ce qui se déroule dans sa commune.

