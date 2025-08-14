Abuja : Le nouvel ambassadeur de Mauritanie rend une visite de courtoisie à son collègue de la Palestine

Le nouvel ambassadeur de Mauritanie M. Bâ Abdoulaye Mamadou dit BLE, a rendu, jeudi 13 aout, une visite de courtoisie à son homologue de la Palestine accrédité au Nigéria, SE Muhamad Alhamdoulillah. Cette rencontre s’est déroulée dans une ambiance très cordiale et conviviale, elle témoigne de l’excellence des liens de fraternité et d’amitié entre la République Islamique de Mauritanie et l’Etat de Palestine. Ce fut l’occasion pour M Ba Abdoulaye, nommé ambassadeur de Mauritanie au Nigéria, le 24 janvier dernier et en attente de présentation de ses lettres de créance au président Bola Tinubu, de tâter le terrain avec ses homologues ambassadeurs et représentants d’autres institutions internationales accrédités dans la capitale Abuja.

Arrivé il y a quelques semaines au Nigéria, l’ambassadeur mauritanien n’a pas manqué de réaffirmer le soutien de son excellence le président de la République SE Mohamed Cheikh El Ghazwani et l’ensemble du peuple mauritanien au peuple palestinien, victime, depuis des années, de l’occupation et des attaques de l’Etat sioniste au mépris du droit international.

Toujours dans le cadre des prises de contacts, M. Ba a déjà rencontré le doyen du corps diplomatique au Nigeria et à ceux des pays voisins de la Mauritanie.

Signalons que Bâ Abdoulaye Mamadou, en même temps maire de Bababé est également ambassadeur au Gabon, en RDC et au Cameroun, avec résidence à Abuja.