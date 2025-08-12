Cybercriminalité : un vaste réseau d’escroquerie électronique démantelé par la police

La Direction Générale de la Sûreté Nationale a annoncé, ce mardi 12 août 2025 , le démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans l’escroquerie électronique, ayant déjà fait au moins 77 victimes, selon un communiqué officiel publié sur sa page Facebook.

Le Bureau central de lutte contre la cybercriminalité, chargé de l’enquête, a présenté ce mardi huit suspects devant la justice. Ils sont accusés d’avoir piraté les comptes bancaires de citoyens pour en détourner les fonds. Le préjudice financier s’élève à plus de 73 millions d’anciennes ouguiyas, d’après les autorités, qui indiquent que ce chiffre pourrait encore grimper à mesure que l’enquête avance.

Les investigations se poursuivent pour interpeller d’autres membres présumés du réseau, toujours en fuite. La police exhorte par ailleurs les citoyens à renforcer la sécurité de leurs données personnelles et à signaler tout comportement suspect lié à des activités en ligne.