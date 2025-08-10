Dialogue politique : une commission pour harmoniser les cordes de l’opposition

Malgré une approche différente, l’opposition est dans une dynamique visant à harmoniser sa position en perspective du dialogue proposé par le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, sous la coordination de Moussa Fall.

Cette révélation a été faite samedi, au cours d’une conférence de presse, par le député Biram Dah Abeid, leader de la mouvance antisystème.

La commission annoncée « doit travailler à harmoniser les positions entre le segment de l’opposition favorable au dialogue, et la frange qui exige la satisfaction d’un certain nombre de préalables, avant toute idée de participation à la concertation préconisée par le pouvoir ».

Dans la première catégorie, favorable à la concertation, on peut citer les islamistes de TAWASSOUL, l’Union des Forces de Progrès (UFP)…. Alors que la mouvance abolitionniste du député Biram Dah Abeid réclame « des mesures concrètes d’apaisement » de la part d’un pouvoir dont il dénonce « la multiplication des actes de mépris ».

Au-delà des informations sur les dernières tractations préliminaires au dialogue, le député BDA a abordé plusieurs questions, notamment l’actualité brûlante à travers le problème de l’eau, expression « d’une crise multiforme, dans un contexte marqué par une imposture politique, avec un pouvoir arraché par la force à l’occasion de l’élection présidentielle du 29 juin 2024

».