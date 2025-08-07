Aleg : Un grand festival culturel, artistique et sportive de la jeunesse du Brakna

Aleg, capitale du Brakna va abriter, du 16 au 20 aout, un festival culturel, artistique et sportive de la jeunesse de cette Wilaya. Les préparatifs battent déjà leur plein. Cette grande rencontre ambitionne de rassembler des milliers de jeunes venus des 6 Moughataas de la Wilaya. Trois ministres au moins assisteront à cette grandiose manifestation. Ces membres du gouvernement débattront avec les jeunes sur leurs préoccupations.

Ce festival régional est organisé par l’association Wassatt pour la lutte contre la pauvreté et le soutien au développement local, le Conseil Régional du Brakna et la commune d’Aleg.

Il vise à rapprocher les jeunes de la région pour leur permettre de se connaître davantage, à travers des manifestations culturelles artistiques, sportives et éducatives; ils saisiront cette belle opportunité pour monter des projets communs pour le développement de leur Wilaya.

Ce festival s’inscrit en droite ligne de la décision du président de la République de dédier son second mandat à la jeunesse mauritanienne, il entre également dans son engagement d’œuvrer pour le renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale.

Aussi, les organisateurs prévoient de récompenser tous les lauréats des concours nationaux des 6 Moughataas. Une manière d’encourager et de susciter l’émulation entre les apprenants des écoles et centres de formation régionaux en vue de tirer vers le haut le niveau de l’éducation. Des conférences débats seront organisées par des personnes ressources afin de mettre à niveau des jeunes sur certaines questions nationales.

Enfin, toujours dans ce festival, il sera organisé une colonie de vacances pour quelques jeunes de la Wilaya. Ils seront d'abord convoyés à Nouakchott où ils visiteront quelques institutions nationales comme l’Assemblée Nationale, le Conseil Constitutionnel. Dans la capitale économique, Nouadhibou ils iront à la zone Franche, au Port artisanal et minéralier et au Banc D’Arguin. Une véritable immersion dans les institutions et des grandes sociétés nationales mais aussi et surtout un véritable brassage entre les jeunes.