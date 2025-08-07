Soirée culturelle et artistique au service de la diversité 

Rendo Mauritanie (Mauritanie Unie) et Femmes actives pour le développement et la cohésion nationale ont organisé, le samedi dernier à la Case, une soirée culturelle et artistique placée sous le signe de la diversité culturelle. Une occasion pour les organisateurs de faire (re) découvrir les différentes facettes des cultures des différentes composantes de la Mauritanie. A cet effet, des dizaines d’artistes (Pulaar, Soninké, Wolof, Maures) se sont relayés, de 20 h à 1 h du matin, sur le podium pour égayer le nombreux public conquis.
Ouvrant la soirée, Mme Ami Kollé Diacko, présidente de l’Association femmes actives pour le développement et la cohésion nationale a souhaité la bienvenue au public nombreux et divers ayant répondu à leur invitation. « C’est ce visage d’une Mauritanie diverse mais unie que nous voulons montrer », a-t-elle lancé.
Parlant des objectifs de son organisation, la présidente a indiqué que l’Association Femmes Actives pour le développement et la cohésion nationale œuvre pour aider les femmes et jeunes filles démunies, elle s’active ainsi à créer un esprit de solidarité et d’échanges entre les membres de notre communauté mais également à soutenir les personnes handicapées. Femmes Actives pour le Développement encourage l’entreprenariat des femmes et des jeunes filles en vue d’améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs communautés. Ami kollé Diako a indiqué que les fonds générés par la soirée seront déversés aux personnes vulnérables, elle a enfin salué le programme prioritaire du président de la République et de son gouvernement.
Rappelons Rendo Mauritanie a été créé en octobre 2023, par Sall Saidou, ancien Wali et son ami Oumar Dia, pour soutenir la candidature du président Ghazwani. Cette initiative s’est transformée en association dont l’objectif est de contribuer à la consolidation et au renforcement de l’unité et la cohésion nationale. Une ambition partagée par l’association des femmes actives pour le développement et la cohésion nationale. La soirée culturelle et artistique du samedi dernier entre dans le cadre des manifestations que les deux Ongs organisent de temps en temps pour resserrer les liens entre les mauritaniens. « La Mauritanie est notre bien commun et nous devons nous battre pour le préserver car elle nous réunit et unit en plus de notre Sainte religion, l’Islam », souligne Sall Saidou.
Pour Rendo Mauritanie, la culture est un facteur d’intégration, il renforce la cohésion nationale, d’où l’importance de ce type de rencontres culturelles et artistiques, un moment de partage, du donner et du recevoir. Elle permet de démystifier les préjugés et de renverser les clichés et autres perceptions, précise Saidou Sall qui promet la multiplication de ces manifestations mais également d’autres rencontres et causeries citoyennes visant à consolider les ponts entre les différentes composantes du pays.