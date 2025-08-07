Soirée culturelle et artistique au service de la diversité 

Rendo Mauritanie (Mauritanie Unie) et Femmes actives pour le développement et la cohésion nationale ont organisé, le samedi dernier à la Case, une soirée culturelle et artistique placée sous le signe de la diversité culturelle. Une occasion pour les organisateurs de faire (re) découvrir les différentes facettes des cultures des différentes composantes de la Mauritanie. A cet effet, des dizaines d’artistes (Pulaar, Soninké, Wolof, Maures) se sont relayés, de 20 h à 1 h du matin, sur le podium pour égayer le nombreux public conquis.

Ouvrant la soirée, Mme Ami Kollé Diacko, présidente de l’Association femmes actives pour le développement et la cohésion nationale a souhaité la bienvenue au public nombreux et divers ayant répondu à leur invitation. « C’est ce visage d’une Mauritanie diverse mais unie que nous voulons montrer », a-t-elle lancé.

Parlant des objectifs de son organisation, la présidente a indiqué que l’Association Femmes Actives pour le développement et la cohésion nationale œuvre pour aider les femmes et jeunes filles démunies, elle s’active ainsi à créer un esprit de solidarité et d’échanges entre les membres de notre communauté mais également à soutenir les personnes handicapées. Femmes Actives pour le Développement encourage l’entreprenariat des femmes et des jeunes filles en vue d’améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs communautés. Ami kollé Diako a indiqué que les fonds générés par la soirée seront déversés aux personnes vulnérables, elle a enfin salué le programme prioritaire du président de la République et de son gouvernement.