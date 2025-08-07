Boghe: Session de formation du PRAPS

L'unité de coordination du Projet Regional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) a organisé du 26 au 31 juillet 2025, à Boghé, une session de formation sur les thématiques de la communication pour le développement et du plaidoyer en faveur du pastoralisme au profit des équipes centrales, régionales et locales du GNAP (Groupement national des associations pastorales).

Dans son allocution d'ouverture, le Délégué régional du Ministère de l'élevage, M. Camara Kodoré, a d'abord souhaité la bienvenue aux participants. Il a ensuite indiqué que "cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la Composante 3 et du Volet communication du PRAPS. Elle vise, à travers des initiatives comme celle-ci, à renforcer les capacités des membres des organisations socioprofessionnelles nationales d’élevage telles que le GNAP, qui est l’une des plus anciennes et dynamiques, et qui en a exprimé le besoin au PRAPS".

L’objectif général de cette session est "de renforcer le niveau d’information et de connaissances des équipes régionales du GNAP sur les thématiques de la communication pour le développement (C4D) et du plaidoyer en faveur du pastoralisme.

La présente session permettra d’avoir une compréhension du pastoralisme dans le contexte du PRAPS (à travers ses contraintes et ses défis), mais aussi les aspects liés à la résilience et à l’inclusion sociale des pasteurs et des agropasteurs.

Cette session a permis aux participants d'améliorer leur niveau d’information et de connaissances sur les objectifs et les enjeux de la communication pour le développement du pastoralisme ainsi que la technique du plaidoyer dans ce domaine.

Notons que le GNAP est une organisation faîtière d'éleveurs créée en 1990 regroupant aujourd'hui une soixantaine d'associations pastorales et plus d'un miller de coopératives agréés sur l'ensemble du pays.

Brahim Ely Salem, CP du Calame