Intempéries à Zeghlane : 3 enfants trouvent la mort

Dans la nuit du 6 au 7 août, à la suite d'une violente tempête à Zeghlane (Commune de Bouhdida, Mouqata'a d'Aleg), plusieurs habitations se sont effondrées entraînant la mort de trois enfants d’une même fratrie et d’importants dégâts matériels. Plusieurs autres personnes ont subi des blessures à la suite de cette tornade. Les blessés ont été évacués à l'hôpital régional d'Aleg.

́La tempête a aussi entraîné des dégâts matériels considérables laissant plusieurs familles sans abri.