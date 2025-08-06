Journée de partage d’un rapport de la BAD sur l’entreprenariat féminin

Les affiliées au Conseil Mauritanien des Femmes d’Affaires (CMFA), présidée par Mme Fatimetou Sidi Mohamed Elvil et des acteurs issus de différents milieux en rapport avec l’entreprenariat, ont échangé mercredi, dans un hôtel de Nouakchott, autour des activités des femmes responsables d’entreprises.

Cet exercice s’inscrit dans le cadre d’une journée de dissémination d’un rapport sur l’entreprenariat féminin, réalisé par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Ce travail est une enquête ayant touché « 16 pays, 409 organisations féminines évoluant dans le cadre de l’entreprenariat et un total de 2544 femmes » dans le business à différents degrés.

Le document partagé expose le contexte et les objectifs de l’étude, lié « au besoin de mettre en place un programme de coordination des actions de renforcement des capacités ».

Par ailleurs, le rapport de la BAD identifie les défis pour les femmes entrepreneures en Afrique, notamment « l’accès au crédit plombé par l’exigence des garanties, qui fait que 80% des investissements se font sur fonds propres, la faible utilisation des outils numériques et la nécessité de développer des partenariats avec les institutions

financières ». Cette étude de la Banque Africaine de Développement (BAD) a concerné 33 associations évoluant dans le domaine de l’entreprenariat féminin en Mauritanie, avec une répartition géographique couvrant certaines régions au-delà de Nouakchott.

Après cette journée, riche en échanges, les femmes entrepreneures de Mauritanie fondent un grand espoir sur le leadership de l’institution financière panafricaine, pour aider au renforcement des capacités et susciter un effet de levier dans le domaine de la mobilisation des financements des activités féminines en partenariat avec les banques locales.