Ministère de l’Hydraulique : Des solutions immédiates ont été mises en œuvre pour atténuer la crise de la soif à Nouakchott en attendant la mise en service de la nouvelle installation de dévasement

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a confirmé avoir commencé à mettre en œuvre une série de solutions immédiates pour atténuer la crise de la soif que connaît la capitale Nouakchott depuis plusieurs jours, en attendant l’achèvement de l’installation de la nouvelle usine de dévasement dans le cadre du système d’Aftout Sahéli.

Le ministère a expliqué, dans un communiqué publié ce mercredi, que ces solutions consistent à organiser la distribution en alternance entre les quartiers de la capitale en fonction des quantités disponibles, à ouvrir de nouveaux points de distribution d’eau, à fournir des réservoirs d’eau dans les quartiers non couverts par le réseau et à les remplir en permanence, et à sécuriser la connexion de la production provenant d’Idini et d’Aftout Sahéli, ce qui contribue à améliorer la fluidité et la distribution.

Le communiqué a souligné que l’approvisionnement en eau de la capitale Nouakchott dépend actuellement de deux sources principales : Idini avec une capacité de production actuelle de 45 000 mètres cubes par jour, et Aftout Sahéli, avec une capacité de production atteignant, dans des conditions normales, 150 000 mètres cubes par jour.

Il a été noté que la nouvelle installation visant à éliminer le limon a été achevée en un temps record de moins de sept mois, au cours desquels les travaux se sont poursuivis jour et nuit, et l’équipement et les fournitures ont été sécurisés par voie maritime et aérienne, soulignant que cette installation est entrée en service hier, mardi 5 août 2025, et a commencé à fonctionner progressivement, ce qui a contribué au traitement de l’eau brute chargée de limon, et a permis de restaurer une partie de la capacité de production, en vue de sa restauration complète, incha Allah, pour que la distribution connaisse une amélioration progressive dans les prochains jours.

Le communiqué a ajouté que le secteur de l’hydraulique travaille actuellement à augmenter la capacité de production des deux sources (Idini, Aftout Sahéli), les travaux se poursuivant pour augmenter la production d’Idini à 100 000 mètres cubes par jour, et les travaux d’extension du système d’Aftout Sahéli devraient commencer dans les deux prochains mois pour porter sa production à 225 000 mètres cubes par jour.

Il a été souligné qu’en parallèle des efforts mentionnés, le ministère travaille à mobiliser les ressources financières nécessaires pour construire une grande usine de dessalement d’eau de mer à Nouakchott, d’une capacité totale de 300 000 mètres cubes par jour, dont la première phase commencera avec une capacité de 100 000 mètres cubes, dans le cadre d’une vision stratégique visant à fournir un approvisionnement en eau stable et durable.

Le ministère a noté que la pénurie d’eau que connaît la capitale Nouakchott ces derniers jours est principalement due à l’augmentation record du niveau de limon dans l’eau du fleuve, qui a dépassé par moments 3500 unités, ce qui a entraîné une forte baisse de la production d’eau potable provenant du système d’Aftout Sahéli, qui est la principale source d’approvisionnement de la capitale, de 50 000 mètres cubes par jour au lieu de 150 000 mètres cubes.

Il a ajouté que l’impact du phénomène de limon sur la production n’est pas nouveau, mais que cette année a connu des niveaux sans précédent, atteignant leur apogée tôt, précisément fin juillet et début août.

Le secteur a réitéré son engagement ferme à servir les citoyens, appréciant leur compréhension et leur coopération dans ces circonstances exceptionnelles.

AMI