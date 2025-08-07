Être à la hauteur du moment : Un devoir de lucidité et d’ambition

La visite du Premier ministre espagnol à Nouakchott, dans le sillage de l’invitation adressée au président de la République par le président américain Donald Trump, témoigne d’un intérêt international croissant pour notre pays. Jamais, peut-être, la Mauritanie n’a été autant au centre de l’attention des grandes puissances et des partenaires économiques. Ce regain d’intérêt, fruit de notre position géostratégique, de notre stabilité politique relative et surtout de notre potentiel naturel et humain immense, constitue une opportunité précieuse.

Mais cette conjoncture favorable, aussi prometteuse soit-elle, reste fragile et temporaire. Il est donc crucial de le comprendre : ces occasions ne se répètent pas. Elles ne durent que le temps de l’enthousiasme qu’on y met et des efforts qu’on déploie pour les saisir pleinement.

Le moment n’est pas seulement à la satisfaction, il est à la mobilisation. Il est à la hauteur de vue et à la rigueur dans l’action. Il est à l’exécution efficace, à l’amélioration du climat des affaires, à l’accélération des réformes, à la sécurisation juridique et institutionnelle des investissements. En d’autres termes, il est à l’intelligence politique et économique. Félicitons les autorités pour les efforts engagés, mais rappelons aussi que ces efforts doivent être redoublés pour que cette conjoncture se transforme en dynamique durable.

Le développement de notre pays ne peut se fonder sur une épargne nationale limitée, ni sur les revenus issus de la fiscalité ordinaire ou des amendes routières. Il repose, comme cela a été démontré ailleurs, sur une capacité à attirer et retenir les investissements directs étrangers. C’est dans ce cadre que se jouent notre avenir économique, notre création d’emplois, notre souveraineté réelle.

Il faut que la Mauritanie accroche les investisseurs par sa stabilité, sa clarté, sa prévisibilité et la crédibilité de ses engagements. Il faut qu’elle leur parle le langage de la confiance et des garanties solides. Il faut qu’elle montre, sans attendre, qu’elle est un partenaire sérieux et compétent, prêt à saisir sa chance.

Car si nous manquons ce tournant, c’est demain que nous le paierons. Les occasions ratées ne reviennent pas, et les pays concurrents ne nous attendront pas.

Ce message ne se veut pas critique, bien au contraire. Il est un appel, sincère et responsable, à la vigilance, à l’ambition et à la hauteur. L’histoire frappe à notre porte : sachons y répondre.

Maître Ahmed Salem Bouhoubeyni