L’Autorité de Régulation de la Publicité (ARP), un acteur clé de la modernisation sous le leadership du Président Ghazouani

Entre régulation, transparence et soutien à l’économie, l’Autorité de Régulation de la Publicité structure le paysage publicitaire mauritanien et s’est imposée comme un pilier de la gouvernance moderne en Mauritanie. Et cela sous l’impulsion du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Créée en 2019 et renforcée par une réforme en 2024, cette institution veille à un environnement publicitaire équitable, éthique et conforme aux valeurs nationales, tout en soutenant le développement économique.

Conformément à la mission qui lui est dévolue, l’Autorité de Régulation de la Publicité joue un rôle clé dans la régulation et la transparence.

En effet, elle contrôle les messages publicitaires sur tous les supports (TV, radio, numérique, affichage) pour lutter contre les pratiques trompeuses. Elle protège les consommateurs. Durant les périodes électorales, elle a mis en place des dispositifs innovants, comme une plateforme numérique de suivi des campagnes politiques assurant ainsi une communication équitable et transparente.

Ce qui a permis d’obtenir des résultats concrets sur le terrain. En 2023, près de 1 900 infractions en matière d’affichage publicitaire ont été recensées. Grâce à un contrôle renforcé, ce chiffre a baissé à 1 500 en 2024, puis à 800 sur les six premiers mois de 2025, prouvant l’efficacité des actions de l’ARP.

Les priorités futures sont résumées en numérisation et innovation et vont s’articuler sur la digitalisation entière de ses procédures, le renforcement des compétences des professionnels du secteur. Il s’agira aussi de lutter contre la désinformation, de promouvoir la créativité locale pour dynamiser l’économie.

L’ARP incarne la vision du Président Ghazouani d’une Mauritanie moderne, transparente et attractive pour les investisseurs, tout en garantissant un cadre publicitaire sain et propice au développement.

Mamadou Gueye