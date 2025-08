Du mépris européen à l’amabilité asiatique

Rarement une décision des hautes autorités aura suscité autant d’avis favorables. En conseillant aux ministres et aux fonctionnaires de passer leurs vacances auprès des leurs à l’intérieur du pays, le président de la République a mis le doigt sur une véritable plaie. Cette invite permet non seulement d’éviter une saignée de devises dont profitent les pays où ces messieurs et dames se rendent trop souvent en villégiature mais elle aura également des effets bénéfiques sur nos villes de l’intérieur. D’ailleurs la tendance est nette. Certaines villes d’Espagne et du Maroc habituées à recevoir chaque été des milliers de touristes mauritaniens affichent vide. Cela ne manquera pas d’avoir des impacts négatifs sur leur immobilier, restauration et commerce, en général, mais ne sera certes pas une mauvaise chose pour nous. Il n’est en effet pas normal que des pays dont les ambassades ne respectent guère les demandeurs de visas continuent à profiter de nos concitoyens en les suçant jusqu’à la moelle.

À cet égard, ce qui se passe depuis quelques mois à l’ambassade d’Espagne dépasse l’entendement. Pour seulement obtenir un rendez-vous, il vous faut débourser jusqu’à 200.000 MRO à des intermédiaires de l’agence chargée, par l’ambassade, de la réception des dossiers de visas. Et une fois obtenu ledit rendez-vous, commence un autre feuilleton, celui de l’ambassade qui garde les passeports pendant deux mois, ne décerne les visas qu’au compte-gouttes et rejette les dossiers pour trois fois rien. Et si jamais vous obtenez, par le plus pur des hasards, le fameux sésame, vous n’êtes pas sûrs de fouler le sol espagnol : un policier à qui votre tête ne revient pas peut décider unilatéralement de vous refouler. L’Europe ne nous est plus accueillante ? Dont acte qu’on aurait bien l’intelligence de pousser plus loin, en n’achetant plus européen : l’Asie est tout-à-fait en mesure, désormais, de pourvoir à tous nos besoins… en attendant que nos propres investissements, à demeure, nous ouvre de nouveaux horizons.

Ahmed ould Cheikh