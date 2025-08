Un nouveau Chef d'Etat-major adjoint de la Garde nationale

Le Colonel Cheikh Abidine ould Maayif vient d’être nommé chef d’Etat-major de la Garde nationale. Une promotion méritée pour cet officier supérieur qui a gravi tous les échelons de ce corps. Né en 1967 dans la Moughataa de Maghta Lahjar, il a commencé sa scolarité dans le public à Boghé, Boutilimit et Nouadhibou après des études coraniques. Il obtient le baccalauréat en mathématiques en 1987 avec mention.

Il a rejoint la même année le corps de la Garde nationale. Titulaire d’une Licence en droit administratif (Université El-Veth – Libye), il a également un Master en études stratégiques (université de kereri -Soudan) et a participé à de nombreux séminaires et cours stratégiques dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et de la criminalité transnationale. Il a à son actif plusieurs Diplômes militaires : Diplôme de commandant de peloton d’infanterie de l’École militaire interarmes d’Atar en 1989, Cours d’application (Matériel et logistique – France) en 1993, Cours de perfectionnement d’officiers Subalternes en France ( logistique technique de de gestion ) en 1996, Cours d’Etat-major en Libye en 2009 et Diplôme d’études militaires supérieures (Soudan) en 2015. Son parcours militaire est également très riche. Commandant de plusieurs unités à travers le pays, il a ensuite dirigé des bureaux à l’état-major de la Garde nationale. Officier de l’ordre du mérite national, il maitrise parfaitement l’arabe et le français.