Vaste campagne d’ensemencement aérien lancée sur plus de six millions d’hectares

Dans le cadre de sa lutte contre la désertification et pour la préservation de l’Environnement, la Mauritanie a donné le coup d’envoi, le jeudi 31 Juillet, à une ambitieuse opération d’ensemencement aérien couvrant plus de six millions d’hectares. L’initiative vise les zones les plus exposées à la sécheresse et s’inscrit dans les efforts nationaux pour restaurer les terres dégradées et renforcer le couvert végétal. Prévue pour durer une semaine, l’action a été officiellement lancée en présence du ministre de la Défense, Hanena ould Sidi, de la ministre de l’Environnement et du Développement durable, Messaouda mint Baham, ainsi que du chef d’état-major général des armées, le général Mohamed Vall El Raïs, et du chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Mohamed Cheikh Boida. Selon un communiqué de l’armée mauritanienne, l’objectif principal est d’améliorer les conditions de vie dans les zones rurales tout en atténuant les effets du changement climatique.

Messaouda mint Baham a souligné que cette campagne s’inscrit dans la tradition de la « Semaine nationale de l’Arbre » et constitue, en cet esprit, une action récurrente depuis 1992. Suspendue un temps, l’opération a été relancée en 2022, avec des résultats concrets : plus de 3,3 millions d’hectares ensemencés au cours des dernières années dans des régions vulnérables. Face aux défis environnementaux croissants — perte de biodiversité, dégradation des sols, recul des terres cultivables — elle s’impose comme un pilier de la stratégie nationale de développement durable.