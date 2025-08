Semaine de l’Arbre 2025 : Plantons pour l’avenir !

La Mauritanie célèbre, ce 1er août 2025, la Semaine nationale de l’Arbre, un événement majeur consacré à la protection de l’environnement et à la lutte contre la désertification. Ce vendredi, le chef de l’État a officiellement lancé, à Tevragh Zeina (Nouakchott Ouest), le programme national de reboisement et de semis directs pour l’année 2025.

Cette initiative ambitieuse prévoit la plantation de 500 hectares d’arbres, un semis aérien couvrant 587 hectares ainsi que le semis direct sur 2 913 hectares, complétés par la préparation de 4 000 parcelles à travers plusieurs wilayas. Ces actions s’inscrivent dans une stratégie nationale visant à renforcer la couverture végétale et à améliorer durablement les conditions de vie des populations exposées à la dégradation des sols.

Le Président de la République a souligné l’importance de cette mobilisation collective pour préserver la terre, stopper l’avancée du désert et léguer un environnement sain aux générations futures. La Semaine de l’Arbre illustre ainsi la volonté politique affirmée de faire de la protection environnementale un pilier du développement durable en Mauritanie.

Appel à une mobilisation nationale pour un environnement durable

Lors d’une déclaration à la presse, le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a souligné l’importance cruciale de la responsabilité collective face aux défis environnementaux mondiaux. À l’occasion du lancement de la Semaine nationale de l’Arbre, il a insisté sur la nécessité d’agir pour préserver un environnement sain et durable.

Le Président a rappelé que la Mauritanie a subi ces dernières décennies une dégradation environnementale majeure due à la sécheresse, à la désertification et à la destruction de la couverture végétale. Il a appelé à un changement profond des mentalités et à un renforcement de la conscience environnementale à tous les niveaux de la société. L’arbre, a-t-il rappelé, constitue un élément clé dans la lutte contre le changement climatique et la désertification.

Au cours de cette journée, le chef de l’État a également pris connaissance des efforts et projets mis en œuvre par le ministère de l’Environnement et du Développement Durable, présentés à travers plusieurs panneaux d’affichage et exposés techniques. Mme Messouda Mint Baham Ould Mohamed Laghdaf, ministre de tutelle, a détaillé les actions en cours, notamment la surveillance de la qualité de l’air, du sol et de l’eau, ainsi que les avancées de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte.

Les discussions ont également porté sur le programme national de reboisement et de semis direct pour 2025, les méthodes modernes de lutte contre la désertification, et l’utilisation innovante des drones pour le semis et le traitement phytosanitaire.

Des présentations ont mis en lumière la richesse écologique du Parc National de Diawling, avec ses mangroves qualifiées de « trésor de biodiversité », ainsi que le projet « Waca – Mauritanie », qui souligne les fonctions environnementales, économiques et sociales de l’arbre. Une attention particulière a été portée à l’éducation environnementale comme levier essentiel du développement durable.

Cette initiative illustre la volonté affirmée de la Mauritanie de conjuguer technologies, sensibilisation et engagement citoyen pour relever les défis environnementaux et garantir un avenir plus durable.