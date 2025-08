Bilan du résident Ghazwani : INSAF organise une rencontre interactive avec la presse

Dans le cadre des festivités marquant l’anniversaire de l’investiture, le 1er aout du président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani, réélu en juin 2024, pour un second mandat, le parti INSAF a organisé mercredi 30 juillet, dans l’après-midi, une rencontre interactive avec la presse nationale, au palais des congrès Mokhtar Ould Daddah.

Au menu de la rencontre, le bilan des cinq ans du premier mandat du président Ghazwani. Un bilan jugé largement positif par le parti, au vu des résultats ainsi exposés.

Ouvrant la cérémonie, le président du parti, M. Sid’Ahmed Mohamed a rappelé brièvement les quatre axes principaux du programme électoral du président de la République lors de la présidentielle de 2024, à savoir : bâtir un État plus moderne, plus fort et au service des citoyens, promouvoir une société unie et indivisible, construire une économie résiliente, engagée sur la voie de l’émergence et valoriser le capital humain. Puis, il a salué les énormes efforts consentis par le gouvernement pour matérialiser les grands engagements et loué les résultats obtenus. En plus des programmes ministériels et sectoriels habituels du gouvernement, le président de la République a ordonné le lancement d’un vaste programme d’urgence pour maximiser les opportunités de développement, a noté le président du parti. Pour Sid’Ahmed Mohamed, la Mauritanie est un vaste chantier depuis l’élection à sa tête de Mohamed Cheikh Ghazwani, les chiffres l’illustrent parfaitement et nous nous en réjouissons. Le président du parti a ensuite réaffirmé le soutien indéfectible de la direction du parti, de ses instances et militants au président de la République et à son gouvernement, invitant enfin au passage, les citoyens à accompagner l’immense travail en cours pour améliorer leurs conditions de vie. “Le parti est au service et du président de la République, du gouvernement et des citoyens”, a martelé le patron du principal parti de la majorité présidentielle.

Les participants ont ensuite suivi un exposé présenté par M. Mohamedou Ould M’Haimid responsable au parti. Dans sa déclaration, il a détaillé, chiffres à l’appui, les différentes réalisations du premier mandat du président de la République et le début de son second quinquennat. Il a passé en revue les avancées dans l’ancrage de la démocratie, la pacification de l’arène politique, l’institution du dialogue social, les progrès enregistrés dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’indépendance et de l’accès à la justice, de l’emploi des jeunes, des infrastructures d’eau et d‘électricité, du numérique, de l’amélioration des conditions de vie des citoyens, en particulier les couches vulnérables, grâce aux transferts cash et à la prise charge sanitaire… Comme pour le président du parti, la Mauritanie apparait comme un chantier à ciel ouvert. Dans un sahel troublé par des bruits de bottes et d’armes, le responsable d’INSAF a loué les efforts déployés par le gouvernement pour permettre aux forces de défense et de sécurité d’assumer leur mission, elles s’en acquittent merveilleusement bien, a-t-il souligné

Le responsable INSAF n’a pas manqué enfin de se réjouir des immenses progrès en diplomatie, enregistrés par la Mauritanie sous le magistère du président Ghazwani. Il a cité, entre autres, sa présidence réussie à la tête de l’Union Africaine, de l’élection récente de notre compatriote Sidi Tah à la tête de la Banque Africaine du développement (BAD), de la tenue à Nouakchott de plusieurs sommets arabes et africains.

Au terme des exposés et les questions des journalistes, les participants ont suivi la projection d’un film documentaire sur les réalisations du premier mandat du président de la République. Un livret leur a été distribué à l’occasion.