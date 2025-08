Le Président de la République inaugure le projet de renforcement du système d’approvisionnement de la ville de Nouadhibou en eau potable à partir de Boulenoir

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a inauguré, lundi, le projet de renforcement du système d’approvisionnement de la ville de Nouadhibou en eau potable à partir de Boulenoir.

Au cours de la cérémonie d’inauguration, Son Excellence le Président de la République a suivi des présentations sur les composantes du projet, sa capacité de production, sa contribution à la couverture des besoins en eau de la ville, et les mesures techniques prises pour mettre en œuvre cet important projet, avant de couper le ruban symbolique et dévoiler la plaque commémorative, marquant le début de l’écoulement de l’eau de la nappe de Boulenoir vers la ville de Nouadhibou.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, 10 puits d’exploitation la nappe de Boulenoir ont été complétés et équipés pour produire 10 000 mètres cubes/jour, 21 puits existants ont été réhabilités, un réseau électrique de moyenne tension s’étendant sur 15 km pour fournir de l’électricité et faire fonctionner les nouveaux puits, un réseau électrique de basse tension d’une longueur de 34,5 km pour assurer l’alimentation des différentes composantes électriques du projet (pompage, transport, réservoirs), en plus de la mise au point d’un système de contrôle à distance pour gérer l’eau à partir de la source de production jusqu’à la ville en passant par diverses étapes.

Dans le cadre de ce projet, des tuyaux de 800 mm de diamètre, d’une longueur de 76,55 km, ont, également, été installés, et un nouveau pôle de stockage et de distribution a été construit, composé d’un réservoir semi-enterré d’une capacité de 5000 m³, d’une station de pompage d’un débit de 388,8 m³/ heure, l’installation de 7,76 km de conduites en fer d’un diamètre compris entre 300 et 1000 mm à l’intérieur de la ville, en plus des bâtiments d’exploitation administrative et technique.

Les phases de mise en œuvre de ce projet phare, qui a coûté 32 milliards d’ouguiyas MRO, financé par le Fonds arabe pour le développement économique et social, comportent l’achèvement d’un nouveau réseau de distribution d’eau dans la ville, composé de 43,1 km de canalisations et la mise en œuvre de 3000 nouveaux raccordements.

Dans un discours prononcé pour la circonstance, la ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Mme Amal mint Maouloud, a indiqué que ‘’l’importance de cette réalisation ne se limite pas à sa taille technique et logistique, mais va au-delà pour incarner en profondeur la démarche qui fait du service aux citoyens la pierre angulaire des politiques publiques, et de la facilitation de leur accès aux services de base une priorité absolue, étant le premier objectif de toute vision et le premier bénéficiaire de toute réalisation’’, a – t – elle dit.

Elle a ajouté qu’avec l’entrée en service de ce projet, la capacité de production de la nappe de Boulenoir, appuyée par dix puits de réserve réalisés par la Société nationale industrielle et minière (SNIM), pourra dépasser les 35 000 mètres cubes/jour, ce qui constitue un développement qualitatif en matière de sécurisation des besoins en eau de la ville de Nouadhibou.

Mme la ministre a, en outre, déclaré que ‘’ce projet permettra l’amélioration de la production et l’expansion de la distribution, donnant à la ville la capacité de suivre le rythme de la croissance démographique sur les deux plans urbain et économique’’, soulignant que ‘’son département travaille au lancement d’un plan directeur complet pour la ville, élaborant une planification durable qui répond à ses besoins futurs’’, précise -t-elle.

Elle a souligné que ‘’bien que des études préliminaires indiquent que la quantité d’eau actuellement produite est suffisante pour couvrir les besoins de la ville de Nouadhibou au cours des prochaines années, l’importance de la ville en tant que zone franche, destination touristique et industrielle, nécessite de suivre le rythme de son développement avec des quantités de production suffisantes qui répondent aux différents modes d’utilisation, en plus du lancement d’une étude technique pour monter une grande usine de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de production allant jusqu’à 50 mille mètres cubes/jour, un projet structurel pouvant couvrir les besoins en eau à moyen terme’’, a-t-elle ajouté.

Mint Maouloud a, en fin, énuméré de projets réalisés au cours des dernières années dans le secteur de l’eau, notamment la construction de centaines de réseaux d’eau dans diverses régions du pays, le forage et l’équipement de centaines de puits, et le lancement d’un grand nombre de projets structurels réunis dans un seul objectif visant à augmenter la production en eau en quantité et en qualité.

Notons que le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a posé la première pierre du projet de renforcement du système d’approvisionnement en eau potable de la ville de Nouadhibou à partir de Boulenoir, le 23 décembre 2022.

La cérémonie s’est déroulée en présence des ministres: chargé de cabinet du Président de la République, de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l’Administration, de la Pêche et des Infrastructures Maritimes et Portuaires, de l’Habitat, de l’Urbanisation et de l’Aménagement du Territoire, de l’Hydraulique et de l’Assainissement, du délégué général à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion, TAAZOUR, des conseillers du Président de la République, du wali de Dakhlet – Nouadhibou, du président de l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou, de l’administrateur, directeur général de la Société Nationale industrielle et minière (SNIM), du hakem de Nouadhibou, des élus locaux, et des chefs des services militaires et de sécurité de la Wilaya, en plus de nombre d’hommes d’affaires nationaux.

Ami