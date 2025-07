Vers une paix sans vainqueur ni vaincu au Sahara : une opportunité historique pour un règlement consensuel

L’appel récent du roi du Maroc en faveur d’une «solution consensuelle, sans vainqueur ni vaincu » marque une inflexion significative dans le discours officiel. Il témoigne d’une prise de conscience croissante que la voie militaire ou les postures maximalistes n’ont mené qu’à l’impasse. Cette évolution offre un cadre propice pour relancer les efforts de paix autour de propositions crédibles, modérées et réalistes – comme celles portées par le Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP).

Depuis sa création, la MSP milite pour une solution politique durable fondée sur la négociation, le compromis et la reconnaissance de la pluralité des voix sahraouies. Contrairement à l’idée longtemps imposée d’un "représentant unique et légitime", la réalité est tout autre : le peuple sahraoui est pluriel, et de nombreuses voix émergent aujourd’hui pour sauver ce qui peut l’être et permettre aux Sahraouis de goûter enfin à la paix, à la stabilité et à la prospérité.

Cette approche s’inscrit dans un contexte international de plus en plus favorable à un règlement basé sur l’autonomie, la stabilité régionale et le respect des équilibres. Les États-Unis, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni ou encore le Portugal – tous partenaires historiques de la région – se sont progressivement ralliés à l’idée d’une solution politique réaliste, fondée sur le compromis, et qui garantit la sécurité et le développement au Maghreb. Leurs positions officielles soutiennent des propositions "sérieuses et crédibles", et rejettent toute escalade ou radicalisation du conflit.

Par ailleurs, plusieurs organisations internationales à orientation socialiste, sensibles à la question des peuples, des libertés et du progrès, ont salué la naissance de la MSP comme une alternative pacifique et responsable à la vision figée et souvent militarisée d’un conflit qui a trop duré.

Dans ce contexte international porteur, l’appel du roi du Maroc à une solution “sans vainqueur ni vaincu” peut être vu comme un point de convergence : non pas pour valider une position, mais pour créer les conditions d’un dialogue sérieux, où toutes les composantes sahraouies – y compris celles issues de la société civile et de la diaspora – puissent participer pleinement à l’élaboration d’un avenir commun.

Le MSP, fidèle à sa ligne de paix, de dialogue et de modération, se tient prêt à jouer ce rôle. Il considère que la véritable victoire, aujourd’hui, serait celle de la raison sur l’idéologie, de la paix sur la guerre, et du développement partagé sur l’exclusion.

Hamoud Ould Ghaillani. analyste politique mauritanien