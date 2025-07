Vacances citoyennes : De Tekane à Tidjikja

L’ancien ministre Kane Ousmane, natif de Tekane vient de passer quelques jours de vacances à Tidjikja. Il répondait à l’invitation de son ami et ex-collègue ministre, Isselmou Mohamed Mbadi à l’occasion de la Guetna. Un moment agréable qui marque la cueillette des dattes et mis à profit par les propriétaires de palmiers pour retourner au terroir, se ressourcer et se gaver de dattes. Tidjikja est connue pour la beauté de son oued de 40 km en amont et en aval de la ville et ses dattes, particulièrement la très croustillante Mehboula, variété spécifique de la capitale du Tagant.

A cette occasion, M. Isselmou a assisté aux nuits de la Ghetna, à la place du Festival des dattes, prévu cette année à kiffa. Le festival des dattes, il faut le rappeler a été initié en 2008, par l’ancien maire et actuel président du conseil régional du Tagant, Mohamed Biha. C’est un grand moment de retrouvailles, de partage, d’échanges, de dégustation différentes variétés de dattes et des plats traditionnels (à base d’orge). Les deux amis ont également effectué quelques virées dans les palmeraies et dans les barrages où quelques paysans ont déjà entamé la saison des pluies, un peu précoce au Tagant. Ils ont également rendu quelques visites de courtoisies à des familles proches, à quelques notables de la ville… Une occasion pour M. Kane qui vient effectuer sa première visite à Tidjikja de recevoir la visite de beaucoup d’amis et de proches de son hôte, venus lui témoigner leur hospitalité. Joint par téléphone, il a qualifié son séjour d’« excellent et instructif ».

Selon l’ex-ministre des finances, joint au téléphone depuis Tidjikja, les cadres doivent s’orienter vers ces vacances citoyennes auxquelles a appelé le président de la République pour d’abord se ressourcer, renforcer l’unité nationale et la cohésion sociale. Elles permettent, non seulement de se ressourcer, de partager avec les proches mais aussi d’éviter l’hémorragie des devises fortes du pays. Au passage, il faut signaler qu’Isselmou a pour sa part effectué deux séjours à Tekane.