Fin de la tolérance : Mauritaniens au Sénégal désormais soumis à la carte de séjour

Un nouvel accord bilatéral entre la Mauritanie et le Sénégal vient modifier les règles de mobilité entre les deux pays, renforçant ainsi leur coopération historique. Désormais, les ressortissants mauritaniens souhaitant résider au Sénégal plus de trois mois devront obligatoirement obtenir une carte de séjour. Cette formalité, jusque-là tolérée avec souplesse, devient encadrée, bien que la procédure reste simplifiée.

La carte de séjour, valable un an, sera délivrée contre 5 000 FCFA. Pour la première demande, aucun contrat de travail ni justificatif de revenu ne sera exigé, tandis que le renouvellement annuel nécessitera la présentation d’un justificatif de revenu. En miroir, les Sénégalais désireux de s’installer en Mauritanie devront également se conformer à un dispositif similaire, la carte de séjour y étant fixée à 300 MRU.

Selon un communiqué conjoint, les Mauritaniens résidant au Sénégal pour plus de trois mois devront présenter une copie de leur carte nationale d’identité biométrique ou de leur passeport biométrique en cours de validité lors de la demande. Ce dispositif, basé sur les principes de réciprocité, de respect mutuel et de fraternité entre les deux peuples, traduit une volonté commune de mieux organiser les flux migratoires et économiques tout en facilitant la libre circulation dans un cadre structuré.

Il est important de noter que cette mesure n’est pas une nouveauté dans la région, puisque le Sénégal impose depuis longtemps une carte de séjour obligatoire pour plusieurs nationalités hors CEDEAO. Toutefois, pour les ressortissants des pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, comme la Mauritanie auparavant, une certaine tolérance existait en raison de la libre circulation régionale.

Ce nouvel accord marque une étape significative dans la régulation des déplacements et la consolidation des relations bilatérales entre la Mauritanie et le Sénégal.