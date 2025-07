Kiffa : La ministre du Commerce et du Tourisme reçoit les ministres et les membres du corps diplomatique au pavillon de l’Office National du Tourisme

La ministre du Commerce et du Tourisme, Mme Zeinebou Mint Ehmednah a accueilli aujourd’hui vendredi 25 juillet à Kiffa, la capitale de la wilaya de l’Assaba, les ministres de l’Agriculture et de la Culture, en plus du président de la mission des Émirats arabes unis et plusieurs membres du corps diplomatique accrédités auprès de notre pays au pavillon de l’Office National du Tourisme.

Ledit stand est ouvert dans le cadre de l’exposition organisée en marge du Festival international des dattes. Cette visite a été l’occasion pour le directeur général de l’Office national du tourisme, M. Mahfoud Ould Jiyid, de présenter avec profusion le pavillon et le festival aux invités. Le directeur général a évoqué l’importance du tourisme national et son rôle dans le développement local et l’activation de la carte touristique. Ould Jiyid s’est également appesanti sur la Mahadra de Chinguetti, l’artisanat, les oasis, les manuscrits et les éléments du patrimoine qui jouent un rôle important dans le marketing touristique.

L'Office national du tourisme participe à cette édition du Festival international des dattes qui se poursuivra pendant trois jours et à laquelle prennent part toutes les wilayas oasiennes et des invités venus de l’extérieur du pays.