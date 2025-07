Journée de réflexion sur la préservation des ressources

Le think tank « Mauritanie 2E 2D » a organisé une journée de réflexion, placée sous le thème «préserver nos ressources, préserver notre avenir » jeudi, dans un hôtel de Nouakchott. Cette manifestation sur l’environnement et les ressources naturelles, dans un contexte national de forte pression liée à différentes formes d’exploitation, allié au phénomène mondial du changement climatique, a réuni de nombreux experts pour une intense réflexion sur des enjeux vitaux de gouvernance.

L’organisation de la journée s’inscrit dans le cadre d’une action « de sensibilisation, d’éducation et d’information, des décideurs politiques, des citoyens mauritaniens, des acteurs de développement, sur l’importance de préserver l’écosystème saharien et marin en Mauritanie, promouvoir l’éducation et plaider en faveur d’un accès de qualité, équitable à ce service public essentiel ».

A travers le même élan, il s’agit aussi « de faire entendre la voie des communautés, notamment celles vivant aux frontières du désert et de l’océan, en favorisant leur participation active à la prise de décisions politiques conditionnant l’accès aux ressources et opportunités de développement».

Les participants à la journée ont suivi un exposé relatif à une étude sur les usines de farine de poissons à Nouadhibou, qui représentent une grosse menace contre l’environnement, la santé et l’équilibre social, un exposé « sur les effets de l’exploitation de l’or sur l’écosystème saharien dans les zones d’Akjoujt et de Chami, un documentaire sur le rôle des femmes imraguen dans l’exploitation durable des produits de la pêche»