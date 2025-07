Une délégation de la CNDH rend visite à Aziz

Une délégation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), conduite par son président, le Dr El Bekaye Abdel Malik, a rendu visite à l’ancien président de la République, Mohamed Abdel Aziz, détenu dans une villa de Tevragh Zeina, érigée en maison d’arrêt par un arrêté du ministre de la justice, mardi soir.

Reconnu coupable de « enrichissement illicite, trafic d’influence, blanchiment… » Mohamed Abdel Aziz a été condamné à 15 ans de prison par la cour d’appel de Nouakchott, le 14 mai dernier. Une peine assortie de la confiscation des biens et de la perte des droits civiques. Ce verdict est plus sévère que la décision rendue en première instance.

Les avocats de la défense ont introduit un pourvoi en cassation devant la cour suprême.

En recevant la visite de la délégation de la CNDH, l’ex-chef de l’Etat leur a remis un document sur le traitement de son dossier, le déroulement du procès, les conditions de détention (traitement, nourriture, santé, communication avec le monde extérieur).

Le plus célèbre détenu de Mauritanie a formulé plusieurs revendications à l’endroit des autorités, notamment du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, et des organisations de défense des droits humains au niveau national et international.