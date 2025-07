« Le dialogue politique initié par le président de la République est une belle opportunité offerte aux acteurs politiques pour faire avancer notre pays », dixit un ancien SG du gouvernement

Sous peu, les acteurs politiques, les anciens candidats à la présidentielle, de la société civile et toutes les personnes susceptibles d’apporter une valeur ajoutée au débat, se retrouveront autour d’une table en vue de débattre des questions à même de faire avancer le pays, selon les vœux de président de la République, Mohamed Cheikh El Gazwani. Dans cette perspective, le reporter du Calame a rencontré l’ancien secrétaire général du gouvernement, M. Diallo Amadou Samba. Dans cet entretien, M Diallo a d’abord tenu à saluer l’initiative du président de la République qui s’inscrit dans la démarche de pacification de l’arène politique depuis son élection en 2019. « Les rapports entre la majorité et l’opposition se sont normalisées, le président reçoit les acteurs politique, échange avec l’oppositions et rassure tous les mauritaniens ; les partis politiques de la majorité et de l’opposition se parlent et débattent des questions de l’heure », affirme M Diallo avant d’ajouter : ce dialogue en préparation vient consolider les acquis démocratiques en termes de concertation et de confiance.

Dans cette atmosphère, la tenue d’un dialogue politique que rien ne justifie sinon la volonté du président de République de trouver des solutions consensuelles aux problèmes du pays, n’est ni surprenante, ni incongrue, selon M. Diallo. « Les mauritaniens peuvent beaucoup espérer de ce dialogue, l’atmosphère est détendue, le pays en chantier et les acteurs dans de bonnes dispositions comme en témoigne l’éventail des personnalités reçues par le coordinateur du dialogue pour apporter leurs contributions, et le moins que l’on puisse dire c’est que cela est très rassurant, souligne M Diallo.

Parlant de la feuille de route rendue publique récemment par la coordination du dialogue, l’ex Sg du gouvernement note qu’elle reflète l’ensemble des préoccupations des mauritaniens : renforcement de l’unité nationale et cohésion sociale, l’ancrage de la démocratie et ses institutions, cultiver la citoyenneté, la lutte contre la gabegie/corruption, qu’elle est ensuite le fruit d’un travail de fond du coordinateur et son équipe que nous saluons et encourageons au passage. Poursuivant l’analyse des thèmes consignés dans le projet de feuille de route, M. Diallo dit espérer que les membres des différents ateliers thématiques ne ménageront aucun effort pour atteindre les objectifs du dialogue car il s’agit de l’intérêt des mauritaniens et la Nation tout entière. « La Mauritanie a une chance réelle de vivre dans la stabilité et la quiétude, ceci dans un contexte sous-régional fortement agité ; nous devons, à travers cette rencontre du donner et du recevoir des mauritaniens, préserver cet avantage», conclut-il.