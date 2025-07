Projets de haute importance pour les médias

Le Ministre de la Culture, des Arts, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Houssein ould Meddou, le Ministre de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l’Administration, Ahmed Salem Bedda, ont procédé au lancement de 2 importants projets, relatifs au secteur des médias publics en Mauritanie, lundi.

Le premier concerne « le transfert et la radiodiffusion nationale vers une tour sophistiquée adoptée par la Société Mauritanienne de Radiodiffusion et de Télévision, pour assurer la continuité du service, améliorer sa qualité et garantir sa stabilité face à d’éventuels dysfonctionnements, qui pourraient affecter la tour précédente, laquelle sera démantelée dans un avenir proche », rapporte l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

Le second projet concerne la Télédiffusion Numérique Terrestre (TNT) dans le cadre « d’une approche intégrée, incarnant une nouvelle étape dans le processus de modernisation des moyens publics de diffusion, en améliorant la qualité de l’image et du son, et en élargissant la couverture géographique aux différentes wilayas du pays ».