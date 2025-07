Ghazwani chez la Trumperie

La visite du président Ghazwani la semaine dernière aux USA a suscité des réactions inappropriées et surtout un débat stérile. Puisque l'idée directrice qui étoffe les paroles prononcées par le chef de l'Etat mauritanien devant le président de la première puissance mondiale a été d'abord galvaudée, mal appréciée pour qu'enfin de compte, elle soit mal comprise. Même certains intellectuels, qui pourtant alimentaient les débats sur la toile, avec souvent un franc succès, ont péché, soit par excès d'arrogance, soit par manque de lucidité cognitive, quant aux propos du président mauritanien. L'exemple de ce forum d'interventions hostiles ou incomprises trouve son interprétation dans l'allégorie de la caverne de Platon. Le philosophe antique avait déjà mis en scène des abrutis, prisonniers de leur opinion, enchaînés dans une grotte, devant un feu, ne voyant, donc ne considérant comme seule réalité, que leurs propres ombres. Une fois sortis de la caverne, ils seront d'abord éblouis par la lumière du soleil, reflétant ainsi la vraie nature du monde intelligible, tout le contraire du monde sensible et contingent auquel ils s'étaient habitués. Et pourtant les paroles prononcées de manière laconique, peuvent revêtir un manteau métaphorique, un sceau symbolique. Quand Ghazwani dit qu'il vient d'un petit pays, la Mauritanie, seuls des niais du parterre peuvent prendre cette expression au premier degré. Nul n'ignore que l'actuel président a été forgé dans un environnement où la métaphore et surtout la litote s'érigent en prétérition.

Bonne intention

C'est en voulant dire au président Trump qui se croit sans doute le maître du monde, que si lui, Ghazwani se dit le président d'un pays petit, certes en superficie, en démographie, par rapport aux États-Unis d'Amérique, il n'en demeure pas moins que la Mauritanie est un pays respectable. Entre la force abrupte de David et la malice de Goliath, on peut trouver des complémentarités, puisque la Mauritanie a un sous-sol et une position géostratégique qui suscitent la convoitise outre-atlantique. A ce titre, l'intervention de Ghazwani face à Trump ne devrait pas sortir de sa matrice lexicale du langage diplomatique. L'homme a son tempérament, son rythme, son style et surtout sa weltanschauung. Nous avons choisi Ghazwani pour un second mandat, et son gouvernement plante des jalons partout en Mauritanie, et dont la rentabilité ne pourrait être perçue que dans 2 ou 3 ans. Je ne suis pas contre la critique, mais à condition qu'elle soit constructive, en ayant des répercussions positives sur le gouvernant et le gouverné. Railler un président qui travaille sans "tambour ni trompette " afin d'apporter la paix et la sécurité pour ses concitoyens est tout simplement inopportun, voire contre-productif. Aux paroles enflammées et leurs gestuelles, je préfère l'action dans le silence et l'opiniâtreté, comme le fait Ghazwani. Certes tout n'est pas rose, mais la bonne intention de vouloir à chaque instant faire mieux est là.

ELY OULD SIDAHMED KROMBELE, NOUAKCHOTT