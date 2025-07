Ghazouani reçoit en audience l’équipe de campagne de Sidi ould Tah

Après une brillante victoire remportée à Abidjan, le gouvernement mauritanien évalue la campagne de Sidi ould Tah pour la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD). C’est dans ce cadre que le chef de l’Etat, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a rencontré les membres du staff de campagne du président élu de l’institution financière panafricaine, avec lesquels il a tenu une réunion, vendredi après-midi. Les membres de comité de pilotage, présidé par le premier Ministre, Moctar Diay et les personnalités ayant travaillé dans le cadre du comité de coordination de la campagne, ont pris la parole à l’occasion de cette réunion.

Le président de la République a saisi l’occasion, qui apparait comme le débriefing d’un match de football, remporté avec un panache inédit, pour « exprimer sa profonde appréciation des efforts déployés par l’équipe de campagne et salué leur rôle efficace dans la réalisation d’une prouesse diplomatique et économique, qui reflète les avancées du statut de la Mauritanie sur la scène africaine et internationale ».