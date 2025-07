Facilitation du séjour des Sénégalais en Mauritanie : un accord bilatéral entre en vigueur le 25 juillet

Face aux difficultés rencontrées récemment par de nombreux ressortissants sénégalais vivant en Mauritanie, les autorités des deux pays ont intensifié leurs concertations. Ces échanges diplomatiques ont abouti à la mise en application, dès le 25 juillet 2025, d’un accord bilatéral signé le 2 juin dernier à Nouakchott, visant à alléger les conditions d’entrée, de séjour et d’établissement des personnes et de leurs biens entre le Sénégal et la Mauritanie.

Concrètement, les Sénégalais entrant sur le territoire mauritanien seront désormais exonérés de l’ensemble des frais habituellement exigés, y compris ceux liés à la subsistance. Une mesure à fort impact social, qui vise à mieux encadrer la présence sénégalaise dans le pays voisin.