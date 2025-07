Immigration irrégulière vers les États-Unis: Le ministère des Affaires étrangères met en garde les Mauritaniens 

Le ministère mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’extérieur a publié un communiqué ce 14 juillet 2025, exprimant sa vive préoccupation face à l’augmentation des départs irréguliers de citoyens mauritaniens vers les États-Unis.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tension migratoire croissante, et fait suite au récent sommet tenu entre le président américain Donald Trump et cinq chefs d’État africains, dont le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette rencontre de haut niveau a notamment abordé les questions de coopération sécuritaire, de développement et de migration.

Dans son communiqué, le ministère affirme suivre avec une attention particulière la situation de ces migrants, qui traversent des régions d’Amérique latine dans des conditions souvent périlleuses. Il dénonce l’implication de réseaux criminels spécialisés dans le trafic de migrants, et alerte sur les dangers sanitaires, sécuritaires et juridiques encourus.

Les autorités mauritaniennes rappellent que les États-Unis appliquent une politique stricte de rejet immédiat à l’encontre des personnes entrant sur leur territoire par des voies irrégulières. Le ministère appelle donc les citoyens à ne pas céder aux promesses fallacieuses des passeurs.