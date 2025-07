Le Calame : Le 26 juin dernier, vous avez organisé une rencontre avec la presse nationale et internationale. Quel était l’objectif de cette rencontre et quelle évaluation vous en faites ?

Alex Whitney: La rencontre du 26 juin visait avant tout à partager une histoire collective, celle d’une présence de plus de 40 ans auprès des communautés mauritaniennes avec un investissement de plus 270 millions de dollars, souvent dans l’ombre, mais toujours engagée. Nous voulions, dans un esprit de sobriété, rappeler que derrière chaque puits, chaque école rénovée, chaque centre de santé appuyé, il y a des vies transformées. Des enfants qui ont grandi en meilleure santé, des mères mieux accompagnées, des familles plus résilientes face aux crises.

Nous avons voulu mettre en lumière, avec discrétion mais sincérité, les transformations durables rendues possibles par des décennies d’engagement. C’était aussi un moment de reconnaissance : envers le gouvernement, les partenaires, les autorités, les journalistes, et surtout les populations, pour avoir permis à cette mission de se poursuivre et de s’adapter au fil du temps.

Nous en tirons une évaluation très positive. La presse a montré une écoute attentive, et nous avons senti un intérêt sincère pour ces parcours de vie améliorés, parfois sauvés, grâce à une action patiente, enracinée et collective.

-World Vision est présente en Mauritanie depuis plus d’une quarantaine d’années. Sur quoi se fonde cette longévité ?

-Cette longévité s’est construite dans la discrétion, sur la base d’une écoute constante des communautés et d’un respect profond des valeurs du pays, en particulier celles portées par l’Islam.

Au fil des années, nous avons cherché à adapter notre travail aux priorités locales, en collaborant étroitement avec les autorités, les partenaires et les acteurs de terrain. C’est cette démarche, centrée sur l’alignement avec les réalités du pays et la recherche de l’utilité pour les populations, qui a rendu possible un engagement sur la durée.

Il importe de noter également que la stratégie de World Vision Mauritanie s’inspire des priorités mondiales notamment les ODDs, du pays (la SCAPP avec la collaboration du gouvernement mauritanien), par le biais d’une approche multidisciplinaire pour le développement communautaire avec un modèle de programmation centré sur les enfants, en particulier les plus vulnérables.

C’est dire que tout temps nous travaillons en étroite collaboration avec les communautés, les partenaires pour apporter un changement à long terme pour que les enfants mauritaniens profitent d’un bien-être durable dans un environnement sain et affectueux.

- Il serait très prétentieux de vouloir dresser le bilan de toute cette longue période, pourriez-vous tout de même nous brosser brièvement le bilan des activités de l’année 2024 ?

En 2024, nous avons poursuivi notre mission aux côtés des communautés, dans plusieurs régions du pays, avec un accent particulier sur les enfants et les familles vulnérables. Plus de 10 millions de dollars ont été investis pour soutenir des actions concrètes dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement, ainsi que du renforcement des moyens de subsistance.

Quelques résultats illustrent le travail accompli :

· Plus de 25 000 personnes ont pu accéder à l’eau potable grâce à aux forages en milieu rural et les branchements domiciliaires en milieu urbain.

· Près de 40 000 enfants ont été dépistés pour la malnutrition, dont plus de 7 000 ont été pris en charge ;

· Plus de 8 000 femmes enceintes et allaitantes ont été formées aux bonnes pratiques nutritionnelles ;

· Une caravane de sensibilisation a permis d’atteindre environ 1,2 million de personnes sur la question du mariage des enfants ;

· 128 000 enfants ont pris part à des clubs développant des valeurs de paix, de justice et de cohésion sociale ;

· Près de 450 familles sinistrées ont reçu un appui suite aux inondations ;

· Les groupes d’épargne féminins ont mobilisé plus de 7,5 millions MRU pour améliorer les conditions de vie ;

· Près de 800 leaders religieux et communautaires ont été formés à la protection de l’enfance, touchant ensuite plus de 76 000 personnes ;

· Et plus de 130 imams ont sensibilisé plus de 13 000 personnes à la protection et au bien-être des enfants.

Ces actions ne sont possibles que grâce à la confiance des communautés, à la coordination avec les autorités locales, et au soutien de partenaires engagés. Pour nous, chaque chiffre reflète un effort collectif et une avancée, aussi modeste soit-elle, vers un mieux-être durable.

-Dans votre mot de bienvenue à la presse, vous avez indiqué que World Vision Mauritanie a mobilisé, au compte de l’année écoulée, plus de 10 millions de dollars pour ses activités. Quels sont les principaux secteurs concernés ? Qui finance les activités de World Vision Mauritanie ?

-Les ressources mobilisées en 2024 ont permis d’intervenir dans plusieurs domaines essentiels : la santé communautaire, la nutrition, l’accès à l’eau potable, l’éducation, la protection de l’enfance et le renforcement des moyens de subsistance.

L’investissement n’est pas seulement financier. Il se traduit sur le terrain par des puits qui fonctionnent à l’énergie solaire, des centres de santé communautaires plus équipés, des formations pour les mères, des écoles rendues plus accueillantes, et des enfants mieux protégés. Chaque intervention vise à renforcer ce que les communautés font déjà, avec leurs propres moyens.

Ces actions sont rendues possibles grâce à l’engagement de plusieurs partenaires internationaux. Parmi eux :

· UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

· DRL / US State Department – Bureau pour la Démocratie, les Droits de l’Homme et le Travail du Département d’État des États-Unis

· Irish Aid – Agence de coopération au développement de l’Irlande

· JICA – Japan International Cooperation Agency

· FCDO – Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni

À cela s’ajoute l’appui régulier de nos bureaux de soutien permanents :

· World Vision United States (WVUS)

· World Vision Germany (WVD)

· World Vision Canada (WVC)

Ces partenaires ne se contentent pas de financer. Ils accompagnent, questionnent, encouragent. Et ils partagent avec nous la conviction que chaque pas, aussi modeste soit-il, peut faire une différence dans la vie d’un enfant.

- Quels sont les différents domaines d’intervention de votre organisation, qui cible principalement les enfants et les couches vulnérables ? Dans quelles régions intervient-elle ? Et, au-delà des structures de l’État, quels sont ses autres partenaires sur le terrain ?

-Notre action est centrée sur plusieurs domaines essentiels pour les enfants et les familles vulnérables. Tout d’abord, nous intervenons en santé et nutrition, en appuyant les services de santé communautaire et en améliorant la prise en charge de la malnutrition. Ensuite, nous sommes très impliqués dans l’éducation, particulièrement en veillant à ce que les filles aient un accès équitable à l’école et en soutenant les infrastructures scolaires.

Nous avons aussi un fort engagement dans l’accès à l’eau potable et l’assainissement, car ce sont des conditions de vie de base qui ont un impact direct sur la santé des enfants. Et bien sûr, la protection de l’enfance reste au cœur de notre mission, avec des programmes visant à prévenir les abus et la violence à l’égard des enfants. Enfin, nous travaillons sur des moyens de subsistance durables, soutenant les familles pour diversifier leurs revenus et renforcer leur résilience face aux crises.

Nous intervenons dans plusieurs régions du pays :

· Nouakchott Sud,

· Gorgol,

· Brakna

· Assaba,

· Tagant épisodiquement

Nos bureaux d’appui à Nouakchott, Kaédi et Kiffa nous permettent de maintenir une proximité avec les communautés et de mieux comprendre leurs besoins spécifiques.

En ce qui concerne nos partenaires, nous travaillons en étroite collaboration avec les structures de l’État, mais aussi avec les ONG locales, les associations de femmes, les leaders religieux, et bien sûr, les communautés elles-mêmes. Chacun de ces acteurs joue un rôle clé, que ce soit dans la mise en œuvre des projets ou dans la sensibilisation. Nous apportons des outils et un soutien technique, mais notre priorité reste toujours de renforcer ce qui existe déjà sur le terrain, et de co-construire avec les acteurs locaux.

-World Vision est une organisation chrétienne. Comment avez-vous réussi à vous implanter durablement en Mauritanie, une république islamique ?

- Notre présence en Mauritanie repose d’abord sur une posture de respect : respect des lois, des croyances, et des valeurs portées par la société mauritanienne. Bien que World Vision soit une organisation à identité chrétienne, notre travail ici est entièrement humanitaire. Il ne s’agit pas de conviction religieuse, mais de service rendu aux communautés.

Nous croyons, comme beaucoup ici, que la foi est une force essentielle dans le développement de l’enfant. C’est pourquoi nous collaborons étroitement avec les imams et les leaders religieux. Leur rôle est central : ils orientent, conseillent, sensibilisent. Ils participent à la protection des enfants, à la lutte contre certaines pratiques néfastes, et à la promotion de comportements bienveillants dans les familles.

Ce partenariat repose sur des valeurs partagées : la solidarité, la justice, la dignité humaine, qui sont au cœur de l’islam, comme elles le sont de notre engagement. C’est ce terrain d’entente, concret et sincère, qui rend possible une action commune, au service des enfants et des communautés.

-Vous êtes en Mauritanie depuis quelques bonnes années. Quelles impressions vous laissent les habitants du pays ? Si vous deviez le quitter, qu’en retiendriez-vous ? »

-Ce que je retiens, profondément, c’est la force intérieure des mauritaniens. Une force qui vient de leur foi, de leur attachement aux valeurs, de leur capacité à tenir debout malgré les difficultés. J’ai vu des familles traverser des situations dures, très dures parfois, sans perdre leur sens de l’essentiel. Cette résilience est impressionnante. Elle ne s’exprime pas bruyamment, mais elle est là, dans la manière de continuer, de protéger les siens, de garder espoir.

J’ai aussi découvert ici un rapport au temps et aux autres très particulier. L’écoute, la patience, le respect des anciens, le lien communautaire... Tout cela m’a beaucoup marqué.

Si je devais quitter la Mauritanie demain, je partirais avec de la gratitude. Pour les relations humaines vécues ici. Pour les leçons silencieuses reçues. Et pour cette certitude : ce pays est riche de sa foi, de sa dignité, et de ceux qui y vivent.

Propos recueillis par Dalay Lam