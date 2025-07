Chronique: Entre Nous

Je suis El Ghazouani. Qui de vous n'a pas passé cet exercice avec son instituteur. Peut être un peu autrement. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle untel. El Ghazouani ou Diomaye ou Emballo ou Sidi ou Mamadou. Ou Clothaire Ngueama ou Joseph Boakai. Je suis de Mauritanie. Je suis du Gabon ou du Libéria. Je suis du Sénégal ou de la Guinée Bissau. C'est bon. Asseyez-vous. Croisez les bras. Ouvrez bien vos oreilles. Prenez vos ardoises. Toi là-bas El Ghazouani. Tu es mignon. On va commencer par toi. C'est bon, c'est bien. Au suivant. Vraiment félicitations Boakai pour cette belle maîtrise de ta leçon. Maintenant. Alignez-vous bien autour de moi. Comme vous êtes cinq Africains dont indivisibles par deux. Alors trois à ma droite et deux à ma gauche. Moi, bien affaissé entre vous pour une photo de souvenirs de fin d'année scolaire. Comme cela vos parents verront que vous avez été de bons élèves sages, disciplinés et sérieux. Celui qui n'est pas dans la "bataille " est courageux. Donald Trump n'est pas Kennedy ni Nixon. Il n'est pas Bush ni père ni fils. Il n'est pas Obama. Il n'est même pas Reagan. Trump ne ressemble qu'à Trump et à rien d'autre. C'est certainement le président le plus bizarre de l'histoire du monde. Le plus populiste. Le plus arrogant. Le plus imprévisible. Le plus " mercantile ". Le plus versatile. Le plus ignorant. Alors merci El Ghazouani d'avoir été si sage. Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El Ghazouani. Imaginez si le président avait pris le risque de s'être présenté comme ça suivi du président de la Mauritanie. Un petit pays situé quelque part à la fin du monde (Lakhra) la-bas entre les deux Afriques. Né à Boumdeid. Sortant de Meknès. Imaginez si le président avait parlé à Trump du dialogue et de son coordinateur Moussa Fall ou de la convocation de Birame Dah Abeid par le ministère de l'intérieur du Sénégal. Imaginez si El Ghazouani avait parlé à Trump du dossier de la décennie ou de l'hivernage prometteur des deux Hodhs ou d'un éventuel troisième mandat. Bravo le président El Ghazouani, ce n'est pas tous les jours que l'on va chez Trump et que l'on retourne comme ça chez lui sans laisser quelques plumes ou partir sans être " bousé" . Salut !

Sneiba El Kory