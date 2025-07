Lu pour vous: Quand Ahmed Baba Miské révèle Al-Wasît : un miroir de la société maure /Par Ahmed Mahmoud Mohamed Ahmedou (Jemal)

Al-Wasît est bien plus qu’un simple livre : c’est un témoignage inestimable sur la Mauritanie à l’aube du XXᵉ siècle. Rédigé par Sîdahmad wâll Alâmîn, il ambitionne de dresser un tableau d’ensemble de la société maure de son temps, dans toute sa complexité.

On qualifie souvent cet ouvrage d’« original ». Ahmed Baba Miské, son traducteur en français et l’un de ses plus fins commentateurs, préfère dire qu’il est « unique » : c’est en effet le premier texte qui tente une telle synthèse globale, écrite par un Mauritanien lui-même, sur son propre pays. Sa valeur tient moins à la nouveauté des faits relatés qu’à la mise par écrit d’un immense patrimoine collectif, jusque-là essentiellement transmis par la tradition orale.

Pour son auteur, Al-Wasît est avant tout une anthologie poétique, qui occupe la majeure partie de l’ouvrage. À travers cette sélection de poèmes, Sîdahmad wâll Alâmîn immortalise un monde sur le point de s’effacer : celui d’une société longtemps isolée, traversée par une anarchie chronique mais dotée d’un raffinement spirituel et littéraire remarquable, qui tournait son regard vers l’Orient (le Mashrik) comme source de prestige intellectuel et religieux.

La rédaction du Wasît intervient à un moment charnière, alors que la pénétration coloniale et la civilisation occidentale imposent de nouveaux contacts, de nouveaux repères et provoquent un « choc » décisif pour une société restée longtemps fermée. L’ouvrage devient ainsi le témoin privilégié de la dernière phase d’un monde ancien en passe de disparaître.

Au-delà de son volet poétique, le Wasît revêt aussi une dimension sociologique qui captivera plus tard les chercheurs étrangers. Il offre une brève description de l’organisation sociale, des groupes tribaux, de l’ethnographie et des hiérarchies propres aux Maures, en particulier chez les Biżân, les Toucouleurs et les Sarakollés. Miské souligne l’extraordinaire interpénétration entre tribus arabes, berbères et africaines, rappelant combien la société maure est le fruit de siècles de brassages, d’alliances et de métissages.

Enfin, la portée du Wasît est celle d’une véritable confession collective : celle d’un peuple qui, après des siècles d’isolement et de fierté littéraire, se retrouve soudain confronté à l’irruption brutale du monde moderne. Pour Ahmed Baba Miské, ce livre est à la fois un testament, un miroir de mémoire et un appel à mieux comprendre une société au tournant de son histoire.

En somme, Al-Wasît nous offre, par la voix de son auteur et grâce à la médiation précieuse d’Ahmed Baba Miské, un tableau vivant de la Mauritanie précoloniale : un monde saisi à travers la poésie, la mémoire et l’analyse sociale, juste avant qu’il ne bascule sous l’effet des profonds bouleversements de la colonisation et de la modernité.