Mauritanie – Chine : 60 ans de relations diplomatiques: Une relation fructueuse et exemplaire/Par Yahya NGAM, ancien ambassadeur

Cinq ans après son accession à l’indépendance, la République Islamique de Mauritanie établissait des relations diplomatiques formelles avec la République Populaire de Chine.

Aujourd’hui, les deux pays célèbrent soixante ans de coopération exemplaire qui s’est solidifiée et élargie au fil des ans, sans prendre une ride, couvrant quasiment tous les secteurs de développement.

La diplomatie mauritanienne a joué un rôle de premier plan dans la réintégration de la République Populaire de Chine au sein de l’Organisation des Nations-Unies en application de la résolution 2758 intitulée « Rétablissement des droits légitimes de la République Populaire de Chine à l’Organisation des Nations-Unies », adoptée le 25 Octobre 1971 par la 26e Session de l’Assemblée Générale de l’ONU ; les deux pays ont coordonné leurs positions dans différents foras et regroupements (Mouvement des Non-alignés, G77 +la Chine) particulièrement actifs durant cette période pendant laquelle les relations internationales reposaient essentiellement sur les principes d’autodétermination des peuples et les luttes de libération nationale.

La Mauritanie, venant d’accéder à la souveraineté internationale était dans un état de dénuement total, ne disposant ni de ressources financières, ni de ressources humaines qualifiées encore moins d’infrastructures nécessaires pour tant soit peu, pouvoir entamer sa construction.

La Chine, elle-même, confrontée à de nombreux défis, malgré tout, a décidé d’appuyer les efforts de développement de notre pays selon ses priorités. C’est ainsi que la coopération chinoise a soutenu les efforts de notre pays pour se doter des infrastructures de base nécessaires, notamment l’eau potable, l’énergie, la santé, le développement agricole pour ensuite s’étendre aux secteurs socio-culturels et, enfin à la modernisation des édifices et immeubles publics abritant les services de l’Etat.

Partenariat stratégique

En effet, l’une des premières réalisations de la coopération chinoise en Mauritanie est celle visant à l’approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott par l’usine d’Idini sur la route de l’espoir.

Pour illustrer cette coopération qui doit être considérée comme un partenariat exemplaire, nous pouvons citer sans être exhaustif, les réalisations ci-après :

* Le port de l’Amitié (PANPA)

* Le Stade olympique

* La Maison des jeunes de Nouakchott

* La centrale électrique (carrefour Madrid)

* Le Palais des congrès

* La maison de la culture

* Valorisation de Mpourie (Rosso)

* De nombreuses infrastructures médicales

* L’échangeur du Carrefour Madrid,

* Plusieurs immeubles abritant les plus grandes Institutions de la République dont le plus récent est le siège de l’Académie Diplomatique de Mauritanie

* Etc.….

Tous les habitants de la capitale connaissent la majorité de ces réalisations et ont souvent été emmenés à les fréquenter.

En outre, plusieurs secteurs stratégiques ont bénéficié de l’étendue de cette coopération, dont le dynamisme qui ne s’est jamais démenti, a décidé les dirigeants des deux pays à l’élever au niveau de Partenariat Stratégique.

Cette évolution permettra sans nul doute de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans une conjoncture mondiale marquée par de nombreux questionnements, d’incertitudes et de remise en cause des fondements du multilaterisme établis depuis la fin de la seconde guerre mondiale en 1945 qui, bien qu’imparfaits, assuraient des rapports plus ou moins apaisés entre les Etats.

La Mauritanie, disposant de richesses minières et énergétiques importantes et qui s’engage dans la diversification de son économie, doit impérativement valoriser cette relation en s’orientant résolument vers l’industrie de transformation de ses richesses minières, halieutiques, agricoles et énergétiques localement.

Relation privilégiée

« L’initiative de soutien à l’industrialisation de l’Afrique « par la Chine constitue sans aucun doute, une opportunité et une valeur ajoutée à saisir pour une réorientation dynamique des relations Sino-Mauritaniennes et une meilleure convergence de cette relation avec les politiques nationales de développement.

Tout en maintenant son ouverture vers d’autres partenaires, notre pays qui dispose d’un potentiel et d’opportunités à valoriser doit pouvoir tirer profit de cette relation privilégiée avec la Chine appelée à devenir (si elle ne l’est déjà) la locomotive économique du monde.

Notre pays, compte tenu des avantages géographiques, de sa stabilité et de ses ambitions sous régionales devrait constituer un hub logistique important et envisager la réalisation de ports secs ouverts sur le Sahel et l’Afrique de l’Ouest, la Chine disposant d’une expérience avérée pourrait aider à la réalisation de ces objectifs.

Sur le plan politique, la Chine a toujours apprécié la constance et la cohérence de principe de la diplomatie mauritanienne qui ne s’est jamais départie de son soutien à l’unicité de ce pays, qui l’avait chargé dans les années 2000, de représenter ses intérêts dans un pays de la région avec lequel elle avait rompu les relations diplomatiques (pour cause de reconnaissance de Taiwan).

La célébration du soixantième anniversaire des relations diplomatiques Sino-Mauritaniennes constitue une étape importante des relations bilatérales, elle devra consolider les acquis et poursuivre la voie de l’amitié et de la solidarité dans le respect des choix et des options que chaque pays s’est choisis et, en ayant toujours à l’esprit que le respect du droit international et le renforcement du multilatéralisme restent les seuls garants de la stabilité mondiale.

Nouakchott, le 12 Juillet 2025