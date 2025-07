Communiqué : La marque marocaine Tiyya du Groupe « Les arômes du Maroc » fait son entrée officielle en Mauritanie

Le Groupe « les Arômes du Maroc », reconnu pour ses produits naturels, issus du terroir du royaume marocain, est désormais présent sur le marché mauritanien.



Tiyya est une marque des «Arômes du Maroc".



Fournisseur historique de la haute parfumerie mondiale, Les Arômes du Maroc jouissent depuis plus de 70 ans d’une renommée à l’échelon international, acquise année après année, grâce à une collaboration étroite avec les maîtres Grassois.





KAB Invest SARL société mauritanienne spécialisée dans l’import-export et franchise de produits de qualité, annonce le lancement en Mauritanie de la marque « Tiyya »

une composante du Groupe « les Arômes du Maroc » reconnus pour ses produits 100% issus du terroir du royaume.



Le produit « Tiyya » est l’alliance entre les secrets de beauté ancestraux du Maroc et une exigence moderne en matière de qualité, d’éthique, de bien être.



Sa gamme propose des soins inspirés des rituels traditionnels :

Huile d’Argan

Huile de Figue de Barbarie

Ghassoul et argiles naturelles.

Huiles végétales essentielles.

Gommage et soins Hammam .

Masques et soins capillaires.

Savons traditionnels et eaux florales.



Les produits « Tiyya » sont disponibles à Nouakchott dans des enseignes de référence : Super Marché ATAK El KHEIR, autres superettes, Pink Bellezza SPA et parfumeries, depuis le début du mois de juillet 2025.

La distribution est assurée par « KAB Invest SARL » dans le cadre d’un partenariat exclusif à l’intérieur du territoire mauritanien et africain .



« introduire la marque Tiyya en Mauritanie, c’est offrir à nos clients, l’accès à des produits naturels, efficaces et porteurs de l’héritage du Maroc, dans un domaine de compétence mondialement reconnu,Ce projet constitue également une opportunité économique pour la Mauritanie, en favorisant la création d’emplois et la diversification des produits disponibles dans les grandes surfaces du pays .» Souligne Khaoula Maa El Ainine, fondatrice de KAB INVEST SARL,



Cette implantation marque une étape importante dans la transformation de l’offre beauté en Mauritanie.

Tiyya ambitionne de rendre accessibles des produits certifiés, de haute qualité, dans les circuits de grande distribution, tout en valorisant l’héritage botanique et culturel du Maroc.

Ce lancement marque le début d’une nouvelle ère pour les produits de beauté naturelle, au sein des grandes surfaces mauritaniennes et bientôt africaines,





Pour plus d’infos : www.tiyya.mr .