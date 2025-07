Pas de rencontre Ghazouani/Netanyahou (gouvernement)

Il n’y a pas eu de rencontre entre le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, et le premier Ministre israélien, Benyamine Netanyahou, a affirmé le Ministre de la Culture, des Arts, chargé des relations avec le Parlement et porte-parole parle du gouvernement, Houssein ould Meddou, cité vendredi soir par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI). Le porte-parole du gouvernement dément ainsi une information diffusée par la chaine de télévision « El Arabiya ».

Houssein ould Meddou rejette une information «totalement dénuée de crédibilité » et appelle « la chaine à plus de rigueur dans la sélection des informations, pour éviter la diffusion de fausses nouvelles ».

Dans le timing, cette information a été révélée pendant que Mohamed Cheikh El Ghazouani, séjournait à Washington, aux côtés de 4 autres chefs d’Etat africains, en réponse à une invitation du président Donald Trump.