Yacoub Sidya reçoit le prix du meilleur entrepreneur africain aux African Business Leadership Awards à Londres

C’est un hommage appuyé à un parcours atypique, forgé loin des projecteurs mais au plus près des réalités du terrain. Le Mauritanien Yacoub Sidya, fondateur et PDG du groupe Mauritano-Suisse de Sécurité (MSS), a été couronné Meilleur entrepreneur africain lors de la 15e édition des African Business Leadership Awards (ABLA), organisée ce 9 juillet à Londres par African Leadership Magazine.

African Leadership Magazine, organisateur de l’événement, s’est imposé depuis 2008 comme une plateforme de référence pour mettre en lumière les acteurs du changement sur le continent. Avec plus de 1,2 million de lecteurs à l’international, le magazine promeut une image positive, endogène et ambitieuse de l’Afrique.

La cérémonie, tenue en marge de l’Africa Summit, a rassemblé des chefs d’entreprise, décideurs publics et partenaires internationaux venus célébrer l’innovation, la résilience et l’impact du secteur privé africain. Parmi les lauréats de cette édition 2025, le nom de Yacoub Sidya s’est imposé comme celui d’un bâtisseur de confiance dans un environnement marqué par l’instabilité, l’informalité et les défis sécuritaires.

De la sécurité privée à l’industrie aurifère

Ex-footballeur universitaire aux Etats-Unis devenu chef d’entreprise, Yacoub Sidya a fondé MSS en 2005, en réponse à un besoin criant de services de sécurité professionnels en Mauritanie. Deux décennies plus tard, son groupe emploie près de 4 000 personnes et opère dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest — notamment le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Sénégal — au service de multinationales, d’ONG et de gouvernements.

Mais c’est surtout dans le secteur aurifère que Yacoub Sidya fait désormais figure de pionnier. En Guinée, l’homme d’affaires pilote le développement de la Nimba Gold Refinery, une usine de raffinage d’or à vocation continentale, appelée à devenir la plus grande d’Afrique avec une capacité annoncée de 730 tonnes par an. Le projet, mené en partenariat avec les autorités guinéennes et la société émiratie Emirates Minting, marque un tournant stratégique : pour la première fois, l’or extrait localement sera transformé sur place en lingots d’une pureté de 99,99 %, pour éviter ainsi le recours systématique à des circuits offshore comme Dubaï ou la Suisse. Une plateforme d’achat sera également déployée à Kankan, destinée à intégrer les flux issus de l’orpaillage artisanal dans un dispositif formel, traçable et fiscalisé. Objectif affiché : relocaliser la chaîne de valeur, sécuriser les revenus de l’État et positionner la Guinée comme hub régional du raffinage aurifère. À la manœuvre, un entrepreneur discret mais déterminé, qui entend conjuguer souveraineté économique et rigueur industrielle.

Un plaidoyer pour l’action concrète

Présent à Londres pour recevoir son prix, Yacoub Sidya a profité de la tribune de l’Africa Summit pour livrer un message sans détour :

« L’Afrique est un continent formidable. Nous avons eu la chance de réussir jusqu’ici, grâce au travail d’équipe. Mais à mon humble avis, l’un des plus grands obstacles auxquels nous faisons face, c’est la bureaucratie et les lenteurs que cela entraîne. On peut avoir toutes les politiques du monde, mais si leur mise en œuvre ne suit pas, il ne se passe rien. Il faut qu’on ait des conversations inconfortables. »

Un ton lucide, fidèle à son style. Pour de nombreux observateurs, cette distinction vient consacrer une approche entrepreneuriale rigoureuse, ancrée dans les réalités africaines, portée par une vision stratégique à long terme, mais surtout éprouvée.

